En medio del movimiento #MeToo, presentan Testosterona de Sabina Berman

Con una sorprendente vigencia y en medio de uno de los movimientos sociales en redes más importantes en la actualidad (#Me too), la obra escrita por, Sabina Berman , titulada Testosterona llegarará a la cartelera.

Bajo la dirección de la activista, actriz y cabaretera, Ana Francis Mor, la obra explora la relación que una mujer periodista entabla con su jefe, director de un periódico, al verse obligada a pasar tiempo con él. El jefe tiene que encontrar al sucesor del periódico y se encuentra indeciso entre Alex, su ex-alumna y ahora subdirectora del edición digital o Beteta, su compañero de guerras y subdirector de la edición física.

Las relaciones eróticas entre los trabajadores y el papel de la mujer en los estratos más altos del poder, son algunos de los temas a los que Berman y Francis adentran a los espectadores.

En conferencia para prensa, Berman comentó que la obra está basada en un hecho real ocurrido en un periódico nacional, sin embargo explicó que no le era posible decir cuál.

"Pareciera que lo hubiéramos planeado de esta forma y si lo hubiéramos hecho no nos hubiera salido en este timing, porque retoma una importancia impresionante, es un momento en el que nos tenemos que replantear muchas cosas tanto hombres como mujeres" mencionó Gabriela de la Garza, a propósito del movimiento #Me too.

Escrita, dirigida y producida por mujeres, Álvaro Guerrero (el jefe), dijo haber aprendido mucho de él mismo así como las actitudes machistas que sin querer su educación le había creado y aseguró sentirse confundido por lo que pasa ahora.