Gerardo González cumple 40 años de hacer teatro

El 2020 arrancaba bien para Gerardo González, con dos obras de teatro, Niño perdido y Novo en un clóset de cristal cortado, éste último le valió el premio al mejor actor en monólogo por la Agrupación de Periodistas Teatrales, sin embargo la pandemia lo obligó a festejar este triunfo y sus 40 años como actor en total confinamiento,

“Lo mío, lo mío lo mío, es el teatro. Estos meses han sido muy muy complicados, desde el punto de vista anímico, económico, desde cualquier ángulo. Yo siempre estoy haciendo teatro gracias a Dios, esta vez ha sido una cosa totalmente atípica. Es muy triste lo que estamos viviendo y para como veo las cosas, creo que el teatro va a ser lo último que podamos volver a hacer como antes, esto me ha hecho pasar por diferentes estados de ánimo pero aquí vamos, sobreviviendo por el momento”, dijo Gerardo González en entrevista telefónica.

El histrión que este 2020 también festeja 60 años de vida, recordó los momentos que lo hicieron acercarse por primera vez al teatro. “Me remito a la secundaria, ahí conozco el teatro de alguna manera, con las clases de literatura que me gustaban muchísimo, siempre fui malísimo para las matemáticas, pero bueno, para la literatura me salvo y ahí fue cuando con los ejercicios cayó en nuestras manos una pastorela que era musical. La presentamos en las plazas, en los parques, en todos lados y ahí fue donde empecé a decir esto me encanta. De pronto aparece en mi vida El diluvio que viene, y yo verdaderamente no sabía ni cómo reaccionar a lo que veía, ahí fue cuando tomé la decisión. Lo maravilloso es que 18 años después me toca a mí hacerla al lado de Héctor Bonilla”.

Su debut en teatro fue en 1980 con La Pandilla (Góspel). “Era una reposición en El Poliforum, con Memo Méndez, Olga María, María del Sol, Benny Ibarra, Lupita Sandoval y Rodolfo Rodríguez, en aquel entonces yo la fui a ver y dije, ‘Es maravillosa’. Por cuestiones del destino conozco a Memo y a Rodolfo ahí y me confirma que Rodolfo iba a dejar la obra. Memo me fue a ver unas funciones que teníamos en la universidad, me llamaron y ahí empecé con mi primer trabajo a nivel profesional”, comentó.

Su paso por la televisión fue arrasador, en el año de 1981, a la edad de 21 años logra incorporarse al elenco de ¡Cachún cachún ra ra!, con el papel de Porkirio. En esta producción de Luis de Llano Macedo y Marco Flavio Cruz, compartió créditos con Lupita Sandoval, Jaime Garza, Anabel Ferreira, Fernando Arau, Socorro Bonilla, entre otros. “Fue una aventura de siete años más o menos, en un México más inocente, no había internet, ni cable, eran cuatro canales, entonces la gente se volcaba. Fue verdaderamente una gran experiencia enfrentarte a esa fama tan brutal” recuerda el artista.

Debido al éxito televisivo, el proyecto saltó de la pantalla a las tablas para regalarle a su elenco una de las experiencias más abrumadoras y exitosas de sus carreras. “Eso fue otra maravilla, llenábamos el teatro San Rafael de martes a domingo, atascábamos las nueve funciones que dábamos a la semana. Nos fuimos de gira por tres meses, llegábamos a meter 20 mil personas en un estadio. Fue una gran experiencia, la viví como lo tuve que haber vivido en ese momento, con la edad que tenía y todo. Recuerdo grandes momentos, grandes compañeros, gran aprendizaje y ya después siguió lo que fue el teatro para mí, me alejé un poco de la televisión porque siempre estaba yo haciendo teatro entonces pues tuve la fortuna de ir a trabajar hasta España”.

En ese país González se unió al elenco de la obra musical Los 40 principales, un formato de grandes dimensiones que lo llevó a recorrer aquella nación europea con gran éxito. “Allá es muy famosa esta estación de radio de los 40, donde emiten canciones que están de moda. La obra en la que yo participé era un musical de rockola con un texto de Daniel Sánchez Arévalo, fue muy grande, con demasiados bailarines, escenografías que subían y bajaban una cosa muy padre. La hice un año en Madrid, luego un año en Barcelona y después me fui dos años de gira. Aquí en México hicimos otra versión en el Foro Chapultepec que no se parecía mucho a la española”, aseguró el intérprete.

A pesar de los éxitos en México, con proyectos como Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Súper estrella, Que Plantón, El Show de Terror de Rocky, por mencionar algunas de sus obras de teatro, no todo en la carrera de Gerardo González han sido triunfos.

“Mi primera obra como director, Los Exonerados, que hablaba sobre la pena de muerte y que tenía un gran reparto: Susana Alexander, Aarón Hernán, Silvia Mariscal, ya no pudo estrenar Carmen Montejo por ejemplo, la verdad es que era un testimonial maravilloso, pero no funcionó y fue muy triste. Otra que también me dolió muchísimo fue Full Monty, con la que llegamos a las 100 representaciones, ahora sí que por puritito orgullo, tampoco funcionó. Te puedo decir que ha sido de mis musicales favoritos, de los personajes más entrañables, además de lo que me hizo hacer físicamente, ahí compartí con Juan Manuel Bernal, Erick Rubín, Lenny Zundel, Andrea Legarreta Adriana del Río, Aldo Guerra que en ese tiempo era un niño, o sea un elenco era inmejorable”.

Entre subidas y bajadas en una carrera entre foros y escenarios, el actor cumplirá 60 años en octubre, confirmando que su pasión es el teatro.

“Lo que yo quisiera es pedirle a Dios que podamos estar arriba de las tablas otra vez, sobre todo yo que tengo toda mi vida en esto,los jóvenes que están empezando, que se están enamorando de esto, ojalá no se los cortemos mucho tiempo.Esto es una vocación, así que sería maravilloso que la pudieran seguir y sobre todo el público que se lo merece. Un pueblo sin teatro de veras es muy triste, ojalá regresemos pronto”.