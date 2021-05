Para Erika Blenher, el teatro es su terapia ante la crisis

Hace diez años Erika Blenher arrancó, junto a Odín Dupeyron como dramaturgo y director, la obra 22:22, que presenta la historia de una mujer que atraviesa por una crisis existencial muy fuerte, que la lleva a tomar una drástica decisión.

La actriz compartió que a lo largo de ese tiempo, la puesta en escena ha cambiado su percepción de la vida y su manera de actuar ante las crisis, por lo que la considera una terapia psicológica personal. "Odín me decía que en vez de pagarme, me iba a cobrar", cuenta entre risas.

"Llega un momento en el que tu mente y tus emociones hacen un click. Los seres humanos somos los únicos que podemos reír, cantar, llorar, bailar y disfrutar, y a veces también estar en un sube y baja. Disfrútalo con lo bueno y lo malo, y sé consciente de que es como una rueda de la fortuna que subes y bajas", agregó.

Debido a que los teatros habían permanecido cerrados, tuvieron algunas funciones vía streaming, hecho que la actriz celebró porque considera que muchas personas necesitaban un mensaje de apoyo.

Ella misma supo de casos de suicidio, o personas que caían en depresión a causa del encierro, y considera que el simple hecho de escuchar en una obra de teatro que las crisis son pasajeras, puede resultar muy poderoso para alguien que atraviesa por momentos difíciles.

"A nadie le gusta este encierro, este miedo, esta falta de empleo. Fueron sentimientos que tuvimos todos, porque fue esta situación mundial y hay quienes estaban en escenarios diferentes", subrayó. "Esto va a pasar, no hay que suicidarse por una tontería, cada quien es dueño de hacer de su vida lo que quiera, pero no hay para atrás si ya tomaste esa decisión".

Erika no dejó de pasar la oportunidad de decirle al público que no deben tener miedo de asistir a terapia, ya que no tiene nada de malo cuidar nuestra salud mental, y no es necesario tocar fondo para pedir ayuda profesional.

Ahora que la CdMx ya retomó los eventos presenciales, 22:22 se presenta hoy en el Centro Cultural I a las 20:00 horas.