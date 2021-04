Historias de novelas y obras teatrales compiten por Mejor Guion Adaptado

La categoría de Guion Adaptado es una de las más complicadas para la edición 93 del Oscar, ya que durante la temporada de premios los reconocimientos han sido repartidos entre varias de ellas. Borat, siguiente película documental, ganó el del Sindicato de Guionistas, dándole ventaja; sin embargo Nomadland y El padre han dado batalla en otras ceremonias y son fuertes contendientes.

Borat, siguiente película documental

Sacha Baron Cohen, Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer

Al igual que su antecesora, Borat, la cinta consigue una nominación en esta categoría de los Oscar, a partir de una comedia retratada como un falso documental sobre este periodista proveniente de Kazajistán que regresa a Estados Unidos 14 años después.

Tratando temas sobre la cultura y la política estadounidense en la era Trump, así como el impacto del Covid-19, una de las características principales de este trabajo es la introducción de chistes que surgen en consecuencia de la mala dicción en los diálogos hebreos que incluye la cinta.

La cinta, que se encuentra en Prime Video, ganó el premio que otorga el Sindicato de Guionistas de América, por lo que tiene una ventaja para llevarse el Oscar.

El padre

Christopher Hampton y Florian Zeller

Esta historia se ha convertido en una de las favoritas para esta entrega del Oscar. Basada en la obra homónima escrita por Florian Zeller, que en México fue montada con Ignacio López Tarso en el papel estelar.

La adaptación, fue escrita por el propio Zeller, quien realizó su debut como director con esta cinta. El papel, fue escrito específicamente para Anthony Hopkins, de ahí que el personaje principal lleve el nombre de Anthony.

El libreto de esta historia, que actualmente está en cines, ya recibió el Bafta, así como el premio Británico de Cine Independiente. Además de recibir nominaciones al Globo de Oro y a los Critics’ Choice Awards, por lo que podría dar una sorpresa este domingo.

Nomadland

Chloé Zhao

Otra de las favoritas en esta categoría es esta historia realizada y dirigida por Chloé Zhao, y basada en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the twenty-first century, escrito por la periodista Jessica Bruder.

La película narra la historia de Fern, una mujer de 60 años que después de perder todo en la Gran Recesión de Estados Unidos, emprende un viaje por el Oeste de Estados Unidos en una camioneta rodante. La adaptación fue nutrida por las experiencias de propios nómadas que la directora encontraba en el rodaje y quienes también participaron como actores.

El guion de esta cinta, que puede verse en cartelera, ha recibido hasta ahora 17 nominaciones durante la temporada de premios, entre ellos el Globo de Oro y el Bafta; logró llevarse el Critics’ Choice Award,

Una noche en Miami…

Kemp Powers

¿Qué pasaría si Muhammed Ali, Malcom X, Sam Cooke y Jim Brown hubieran pasado una noche de fiesta en Miami discutiendo su papel en los movimientos sociales por los derechos de los afroamericanos?

Bajo esta idea fue que el guionista Kemp Powers realizó la obra de teatro homónima que debutó en Los Ángeles en 2013. A partir de su mismo montaje, el escritor adaptó el guion para realizar la historia de la película que fue dirigida por Regina King en su primer trabajo como directora, y que puede verse en Amazon Prime Video.

La característica principal de este trabajo son sus diálogos dinámicos, cuya rapidez no se detiene de principio a final. Este logro ha sido alabado por la crítica y le ha valido 16 nominaciones, aunque no ha logrado ningún premio. Sin embargo, por sus temáticas raciales, podría dar la sorpresa este domingo.

Tigre Blanco

Ramin Bahrani

Esta historia sobre Balram, un ambicioso chofer de origen hindú que ocupa su ingenio y encanto para salir de la pobreza, ha cautivado a la crítica y le ha dado su única nominación al Oscar a esta cinta.

El guion es una adaptación de la novela escrita por Aravind Adiga, y que fue considerada como un best seller por el New York Times, cuyo contenido enfatiza en la desigualdad social que existe en la India y las opciones que los habitantes jóvenes de aquel país deben crear para salir adelante.

Esta película, que está en Netflix, ha logrado nominaciones en esta categoría en los Bafta y el Sindicato de Guionistas de América.