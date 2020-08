SeBuscanHéroes, la iniciativa para no dejar morir al teatro independiente

Tras 160 días de inactividad, el reclamo de los foros autogestivos es contundente: "no nos dejaremos morir". Así lo manifestaron en conferencia de prensa virtual integrantes de la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México, RECIO.

Los creadores explicaron que están solicitando a la secretaria de Cultura de la capital, María Guadalupe Lozada, “un presupuesto de 16 millones de pesos que se distribuirán a los 11 foros, para seguir operando con sus gastos mínimos de renta, agua, luz y para la nómina del talento, staff y producción de obras”.

Además, lanzaron la iniciativa de recaudación económica #SeBuscanHéroes, que pretende frenar un eventual cierre de sus espacios, pues para fin de mes, tres foros adscritos a la red, bajarán el telón: El Hormiguero, dirigido por Marco Pacheco, en la alcaldía Benito Juárez; Carretera 45, de la colonia Obrera, que dirige Christian Cortés y Foro Los Arcos, de Martín Ledezma en San Miguel Teotongo, Iztapalapa. Los tres, formaban parte de la vida comunitaria en sus colonias, cuyos vecinos tomaban como suyos para disfrutar del arte escénico, e incluso crear, como participantes de sus talleres.

Informaron que a pesar de tener contacto con la secretaria Lozada, no han recibido respuesta a su petición. Itari Marta y Samuel Sosa del Foro Shakespeare, así como Oscar Carnicero de La Teatrería, destacaron que la Ciudad de México es reconocida como "la capital cultural de América Latina" y tiene la cuarta cartelera teatral más importante del mundo.

No queremos ser privilegiados por ser artistas, simplemente les estamos ofreciendo nuestros servicios de espacio y obras

explicaron al proponer que la Secretaría de Cultura local compre anticipadamente obras con funciones pagadas.

Teatros en Fase Terminal, #BuscamosHéroes

Samuel Sosa reiteró que no buscan "dinero gratis, sino créditos para solucionar nuestras deudas contraídas antes y ahora, durante la pandemia”.

Antes de la crisis sanitaria, los foros de la red representaban mil 369 butacas, más de 130 empleos fijos, más de ocho mil empleos indirectos y 517 compañías ofrecían seis mil 25 funciones al año.

Además de los foros que cerrarán definitivamente al terminar agosto, la red la integran Foro Shakespeare, La Teatrería, El Vicio, Foro Bellescene, Sensorama, Foro Cubo, Telón de Asfalto y Foro 77.

RECIO, también mira hacia los empresarios o microempresarios a fin de que contraten los servicios operativos del espacio o comprando boletos anticipadamente para sus obras en streaming.

Señalaron que estos foros corren el riesgo de cerrar, mientras “las autoridades están cediendo millones de pesos para la restauración del Bosque de Chapultepec, o el ex Cine Cosmos. No estamos dispuestos al cierre de nuestros teatros como daño colateral de la pandemia y estamos viendo con lupa el origen del peso que se mueve en el gobierno, que son nuestros impuestos; los funcionarios culturales no han dejado de cobrar en estos cinco meses, ninguno bajó sueldos en 160 días en que dejamos de operar”.

Coincidieron en que “no nos dejaremos morir, sería un grave error. Pedimos nuestro rescate cultural, si no puede el gobierno, se lo pedimos a los empresarios y a la ciudadanía".

En un pronunciamiento conjunto señalaron: “'No hay dinero' y 'tienen que entender' dejaron de ser argumentos aceptables. Tiene que haber dinero y son las autoridades las que tienen que entender que dejar morir el patrimonio cultural de una sociedad es simplemente inaceptable. ¿Qué sentido tendrá el haber sobrevivido juntos a una pandemia si al final no existe el arte y la cultura para sublimar la tragedia?". La red creó el correo: héroesrecio@gmail.com, para los interesados en apoyarlos a adquirir obras y servicios de arte escénico.

