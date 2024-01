Jordan Love, cerca de convertirse en uno de los QB’s mejor pagados en la NFL

Cuando la temporada 2023 comenzó, los Green Bay Packers pusieron en Jordan Love, la tarea de reemplazar a Aaron Rodgers y cargar en sus hombros con la reconstrucción de un equipo que pasó más de una década con el mismo quarterback.

Con el riesgo que eso implicaba, Love asumió la responsabilidad de suplir al lanzador que le entregó a Green Bay su último Super Bowl.

El inicio de esta nueva era comenzó con un récord de 2-1 pero fue a partir de la semana 4, cuando los Packers y su mariscal se hundieron en una negativa racha de cuatro derrotas consecutivas donde el joven lanzador lanzó cuatro pases de anotación por siete intercepciones.

Las dudas comenzaron a surgir, sin embargo el egresado de Utah State supo levantarse y pasó de tener a los Cabezas de Queso con un récord de 2-5 a ponerlos 6-6 a mitad de temporada para posteriormente cerrar con marca de 9-8 y llevar a los Packers a Playoffs.

Ya en Postemporada, Love destrozó a los Dallas Cowboys y fiel a la tradición de Green Bay, los eliminó en el AT&T Stadium con tres pases de anotación y 272 yardas.

Jordan Love será uno de los quarterbacks mejores pagados en la NFL

Finalmente, la historia de la primera temporada de Jordan Love como el pasador estelar terminó con la eliminación a manos de los San Francisco 49ers, donde el "10" no pudo sortear la peligrosa defensiva gambusina que forzó dos intercepciones.

Green Bay se quedó con un buen sabor de boca a pesar de la eliminación y después de que su mariscal cerrará una campaña con 4,159 yardas, 64por ciento de pases completos, 32 touchdowns por aire y cuatro por tierra, además de solo lanzar 11 intercepciones, se convenció que era el pasador que los representará de ahora en adelante.

Así lo reportó Adam Schefter a través de Sportscenter, asegurando que en mayo, cuando se reúnan para renegociar su contrato, Jordan Love se convertirá en uno de los quarterbacks mejores pagados en la NFL.

“Él querrá llegar a un acuerdo y ellos querrán llegar a un acuerdo”, comentó Schefter. “Y si ambos se reúnen para cerrar ese acuerdo en mayo, o poco después, se espera que lo convierta en uno de los quarterbacks mejor pagados del juego porque esa es la forma en que jugó y van a querer blindarlo y asegurar que no se vaya de Green Bay”. Finalizó.

Con 25 años, Love ya demostró que está para cargar a un equipo y aunque todavía cuenta con un amplio margen de mejora, la sensación que dejó en los aficionados de Green Bay es que los Packers están en buenas manos.

