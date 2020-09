¡Multa de 100 mil dólares a coaches de Saints y Raiders por no usar cubrebocas!

La NFL quiere asegurarse de que los entrenadores tomen las medidas de sanidad correspondientes en medio de la pandemia del Covid-19, por eso multó a Sean Payton y Jon Gruden.

Los head coach de Nueva Orleans y Las Vegas deberán pagar una cifra de 100 mil dólares por omitir el uso de cubrebocas durante el Monday Night Football. Además, la liga le impuso una multa de 250 mil a ambas franquicias.

The NFL is fining the #Saints and #Raiders $250,000 each and coaches Sean Payton and Jon Gruden $100,000 each for failing to properly wear face coverings in the bench area Monday night, per source.



That brings the total to $1.75 million in total fines for violations in Week 2. — Tom Pelissero (@TomPelissero) September 22, 2020

Cabe recordar que durante la temporada baja, Sean Payton llamó la atención tras dar positivo al coronavirus que tiene al planeta en pandemia. Jon Gruden reveló tras el encuentro en el Allegiant Stadium que también padeció la enfermedad.

Previamente otros tres entrenadores (Vic Fangio, Kyle Shanahan y Pete Carroll) recibieron la misma sanción por violar el protocolo sanitario.

La NFL advirtió en la semana uno que tomaría medidas si no se usaba el cubrebocas, lo que cumplió unos días después.

