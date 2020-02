¡Inmortales de la NFL! Polamalu lidera la Generación 2020 del Salón de la Fama

Troy Polamalu has been elected to the @ProFootballHOF Class of 2020! #PFHOF20 MORE: https://t.co/VKQ1KHWo1h pic.twitter.com/CWmF6mNX2b

If by Troy Polamalu you mean HALL OF FAMER TROY POLAMALU than yes, I love Troy Polamalu pic.twitter.com/6YJnLOjqn4