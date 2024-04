Papá de las Kardashian defendió de homicidio a O.J Simpson en el "juicio del siglo"

Tras la muerte del exjugador de la NFL O.J Simpson, resonó nuevamente el nombre de Robert Kardashian, padre de las famosas socialité, que fue su abogado defensor durante el “juicio del siglo”.

La carrera de O.J Simpson, que alcanzó la fama como jugador de los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers, se vio empañada en 1994 cuando fue llevado a juicio por el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y de su amigo Ron Goldman; crímenes que cometió cuando se encontraba su mejor momento a nivel profesional como estrella de la NFL.

Robert Kardashian se convirtió en pieza clave del caso mediático pues incluso renovó su licencia como abogado con tal de ser parte defensora de O.J Simpson, con el que mantenía una relación de amistad desde 1970.

Además, habría decidido apoyar a su amigo durante todo el caso sin estar seguro de su inocencia.

¿Robert Kardashian no confiaba en la inocencia de O.J Simpson?

Kardashian y Simpson iniciaron su estrecha relación muchos años antes del “juicio del siglo”. Eran tan cercanos que hacían reuniones, se iban de vacaciones juntos y sus familias también mantenían un vínculo.

De hecho, cuando el exjugador de la NFL se divorció de Nicole Brown, a quien asesinaría unos años después, fue a vivir una temporada a la casa de la familia Kardashian.

Pese a ello, Caitlyn Jenner reveló en su libro The Secrets Of My Life, que Kardashian no confiaba en la inocencia de O.J Simpson.

"Me lo contó todo en un viaje en coche que hicimos a finales de los 90. Era muy obvio que él creía que O. J. era culpable", asegura Caitlyn Jenner en su libro.

El "juicio del siglo" terminó por quebrar a la familia Kardashian

Debido a la cercanía que mantenían las familias, todo el caso fue complicado para la dinastía Kardashian, especialmente cuando Kris Jenner y Robert tomaron partido por diferentes lados.

En una entrevista para un documental de Netflix, Kim Kardashian dijo que la dinámica familiar cambió cuando Robert se unió al equipo defensor del exjugador de la NFL; mientras que Kris apoyó a la familia de Nicole Brown.

En la misma entrevista, la socialité dijo que la situación llegó a confundirla sobre quién de los dos tenía razón.