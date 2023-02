Se sintió como un Super Bowl: Patrick Mahomes recuerda con cariño su partido en México

El Super Bowl LVII está a la vuelta de la esquina, y los jugadores de Kansas y Filadelfia ya se encuentran listos para el partido más grande del futbol americano.

Uno de los jugadores más destacados es Patrick Mahomes, el quarterback de 27 años que busca ganar su segundo campeonato y que tiene el apoyo de la afición mexicana.

Sobre esto, en una sesión de preguntas y respuestas, se le preguntó sobre su experiencia jugando en México en 2019 y Mahomes aseguró que no dudaría en regresar a jugar al mítico Estadio Azteca, donde lo comparó con jugar un Super Bowl.

.@PatrickMahomes, hermano, ¡ya eres mexicano! 🇲🇽🏈



"La atmósfera. Ese Estadio es histórico, estar ahí y que fuera ruidoso todo el juego. Honestamente, se sintió como un Super Bowl. Fue un ambiente increíble y definitivamente regresaría”, declaró Mahomes.

El quarterback ilusionó a toda la afición mexicana que espera pueda vivir nuevamente un partido de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula y con la opción de ver a Mahomes en nuestro país.

Volveremos a México: comisionado de la NFL

Las visitas de la NFL a la Ciudad de México entrarán a un período de pausa debido a las remodelaciones que sufre el estadio de cara a la Copa del Mundo 2026, la liga estadounidense de futbol americano tienen claro que “volverán”.

Ceremonia de inicio del partido de los 49 de San Francisco contra los Cardenales de Arizona en 2021 / Foto: Cuartoscuro

Si bien era un secreto a voces que no habría partido en la temporada 2023, el propio Comisionado Roger Goodell explicó en su conferencia de prensa previo al Super Bowl que una de las prioridades en el corto plazo es volver apenas se lo permitan las autoridades del Coloso de Santa Úrsula.

“Para quienes no sepan, este año no vamos a México, y no por falta de apoyo, sino porque van a renovar el estadio para la Copa del Mundo. Pero vamos a regresar”, comentó Goodell a los medios de comunicación.

“Cuando el estadio esté terminado para volver, vamos a regresar. México es uno de los lugares donde seguiremos jugando, los fans son simplemente grandiosos, volveremos”, añadió el directivo de 63 años.

La NFL volvió esta campaña que está por finalizar a la capital del país azteca luego de dos años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19. El choque entre los 49 ers de San Francisco y Arizona Cardinals fue el quinto de campaña regular se disputa en la CDMX.

