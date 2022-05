Tom Brady ya decidió qué hacer después del retiro, ¿seguirá cerca de la NFL?

El estelar mariscal de campo de la NFL, Tom Brady, fungirá como comentarista de televisión en Fox Sports cuando se retire, según informó este martes la cadena deportiva.

El mariscal de campo de 44 años, siete veces ganador del Super Bowl, decidió recientemente extender su carrera por al menos una temporada más, revirtiendo una decisión de retiro anunciada en febrero.

Sin embargo, la estrella de los Tampa Bay Buccaneers ya ha iniciado una lucrativa carrera televisiva, y Fox confirmó el martes que Brady entraría en la cabina de comentaristas cuando finalmente terminaran sus días como jugador.

"Nos complace anunciar que inmediatamente después de su carrera como jugador, el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en @FOXSports como nuestro analista principal", dijo en un comunicado Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corporation, describiendo la firma de Brady como un "acuerdo a largo plazo".

"Estamos encantados de que Tom se haya comprometido a unirse al equipo de Fox y le deseamos todo lo mejor durante esta próxima temporada", agregó Murdoch.

No se revelaron cifras para el acuerdo, pero el tabloide New York Post, que al igual que Fox Sports es propiedad y está controlado por la familia Murdoch, dijo que Brady recibiría 375 millones de dólares durante 10 años.

De confirmarse, esas cifras exceden el salario anual de Brady con los Buccaneers, que el año pasado llegó a alrededor de 30 millones de dólares.

El The Post describió el trato de Brady como el contrato más grande en la historia de las transmisiones deportivas.

Mientras tanto, Brady dijo que estaba ansioso por la mudanza. "Emocionado, pero con muchos asuntos pendientes en el campo con los @Buccaneers", escribió Brady en Twitter.

Las cadenas de televisión estadounidenses tienen una larga tradición de contratar a exjugadores, especialmente mariscales de campo, como analistas, a menudo con contratos multimillonarios.

El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys, Troy Aikman, recientemente dejó Fox por ESPN en un contrato de cinco años por un valor de 92.5 millones de dólares.

Otro ex mariscal de campo de los Cowboys, Tony Romo, forjó una exitosa carrera como comentarista con CBS, firmando un nuevo contrato con la cadena en 2020 que le pagará alrededor de 17 millones de dólares al año.