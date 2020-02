Ana Guevara presenta el Pronunciamiento de Cero Tolerancia

La ex atleta y actual titular de Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), Ana Guevara, presentó el Pronunciamiento de Cero Tolerancia para cumplir con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

“Manifestamos enérgicamente nuestro absoluto rechazo frente a las conductas de hostigamiento sexual y el acoso sexual, con mayor énfasis contra cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas”, manifestó. Se entregaron en impreso el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, así como el Código de Conducta para Funcionarias.

“Conade quiere evitar estos casos no sólo en el ámbito deportivo sino administrativo y que también abarque a todos aquellos que están relacionados con la institución. Desde septiembre pasado estuvo listo el documento, pero por temas de agenda no se había podido realizar de forma pública este pronunciamiento con las partes de gobierno. Abona a dar pasos sólidos para que acompañemos para que esto no suceda más”.Por otra parte, aclaró: “No somos inquisidores y no vamos a traer casos del pasado al hoy. A partir de ahora existe esta oficina y si se da un caso de aquí para adelante se tomará en cuenta. A partir de ahora atleta, trabajadora o mujer que denuncie será atendida”, explicó.

Guevara desmiente acusaciones de corrupción

Luego que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre diversas irregularidades en el manejo de 50.8 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la titular de dicha dependencia aseguró ayer que el hecho es falso y calificó como “un mitote” la denuncia que interpuso en su contra la senadora Xochitl Gálvez, por presuntos actos irregulares y facturas falsas.

“No hay hoy una solución por parte de la función pública. Hay observaciones y se siguen revisando, desde el día uno colaboramos con la Función Pública, pero no ha emitido una solución, por lo tanto, todo lo que se ha dicho es un mitote”, afirmó la ex atleta que desde que asumió la dirección su objetivo fue combatir la corrupción.