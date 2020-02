Hay irregularidades en Conade, pero SFP aún no presenta denuncia

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que aún no tienen elementos para denunciar el uso irregular de 50.8 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara.

“Estamos claros de que habrá posibilidad de determinar más adelante si se hace o no una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Actualmente no nos es posible presentar esta denuncia a la fiscalía, porque no estamos en el momento procesal oportuno”, explicó al final de la conferencia mañanera.

En este momento se encuentran en el análisis de la información y la determinación de las sanciones administrativas en contra de varios funcionarios de la Conade, quienes no pudieron dar respuestas a las observaciones por supuestas prácticas de corrupción.

“Estamos en el momento todavía de análisis de la información dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y ahí es dónde vamos con buen paso, me parece, en la configuración de las sanciones administrativas a diversos funcionarios que están involucrados en estos temas que estamos explicando”, aclaró.

Entre las irregularidades detectadas en la administración de Ana Gabriela Guevara, encontraron un posible daño patrimonial al erario público por 6.3 millones de pesos, por contratación de entrenadores de alto rendimiento que no cumplían con el perfil ni la experiencia.

Además, entrenadores y prestadores de servicio usaron servicios exclusivos para los deportistas, por los cuales la Conade ya presentó justificaciones y reintegros para recuperar el 90 por ciento de las observaciones realizadas por la SFP, equivalente a 0.1 millones de pesos.

Las irregularidades por el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos podrían superar los 30 millones de pesos, y de 14 millones en la administración de recursos por parte de distintas confederaciones.