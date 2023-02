André Marín vuelve a la TV tras problemas de salud: "Tenía pronóstico de no salir con vida"

Luego de que la salud de André Marín se viera deteriorada por diversos problemas que sufrió a lo largo del 2022, el conductor está de regreso.

En una entrevista para Fox Sports, Marín platicó a detalle todo lo que le sucedió el año pasado y que por consecuencia afectó su salud hasta el punto de que pudo perder la vida.

"Fue un 2022 sumamente complicado, un 2022 que empezó con problemas de estómago: explotó, literalmente, el estómago por estrés. Me internaron y estuve en terapia intensiva. Luego, en marzo, me operaron de la espalda. Me operaron y me operaron mal; y terminamos el año con lo que ya todo mundo: con problemas de neumonía, intubado, en terapia intensiva, 45 días, bajando muchísimo de peso", reveló.

Como relató el periodista, sus problemas se fueron agravando y terminó viviendo el peor año de su vida, sin embargo, logró superar esta difícil prueba y ahora está de regreso para ofrecerle a su público lo mejor de él.

🙏 "LO QUE ME PASÓ ES UN MILAGRO"



¡Qué gusto verte de regreso! 🥹 @andremarinpuig cuenta cómo fue su proceso de recuperación en el peor año de su vida...



👊 "NO LES VOY A FALLAR, VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DE ANDRÉ MARÍN"

"Hoy, afortunadamente, estoy de regreso (…) te reconozco que el año más complicado que me tocó vivir fue el que acaba de pasar", dijo.

Asimismo, destacó que su recuperación fue algo milagroso pues llegó al punto de estar en coma, y agradeció a todos sus seres queridos y público en general por su apoyo y solidaridad en este tiempo que estuvo fuera de la pantalla chica.

"No les voy a fallar, no le voy a fallar a nadie. Volverán a ver la mejor versión de André Marín”, explicó. “Lo que me pasó fue un milagro, no me acuerdo de nada. Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva", dio a conocer.

Así reapareció André Marín en "La Última Palabra"

Ya durante el programa "La Última Palabra", André Marín le dedico de nuevo cuanta unas palabras a su familia, a sus seguidores y a los doctores que lo atendieron y le salvaron la vida.

“Gracias a Dios estoy vivo, gracias a mi familia estoy vivo. Gracias a Paty y a mis tres hijos, André, Alonso y Mauro, sin ellos no hubera sido posible. Gracias a mis doctores, ellos literalmente me salvaron la vida. Gracias a mi casa, Fox Sports... Gracias por su apoyo, manifestó.

Finalmente, el periodista de Deportes agradeció la buena energía que le enviaron sus fans e incluso agradeció a la gente no estuvo en este tiempo tan complicado para él pues ahora sabe con quién puede contar y con quien no.

"Gracias a ustedes que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras, gracias de verdad. Gracias a todos los que estuvieron, y ¿saben qué? Gracias también a todos los que no estuvieron, gracias de verdad, me enseñaron por dónde es el camino. Estamos de vuelta", concluyó.