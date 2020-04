Si los autos deportivos fueran tamaño pickup

Un estudio de diseño ubicado en Australia, se encargó de crear, mediante un programa de computadora, las versiones pickup de vehículos que no te imaginas y este es el resultado final.





1.- AUDI RS4 AVANT

Por lo que podemos ver en este vehículo, en la parte frontal se distingue la enorme parrilla hexagonal, las líneas remarcadas sobre el cofre y los estilizados faros LED provenientes del Audi RS4 Avant, la versión wagon de este sedán deportivo, sin embargo, a partir del poste B, el diseñador integró a la perfección la batea, respetando los trazos y las líneas de carácter para crear un conjunto bien proporcionado. Y como se trata de un ejercicio de diseño, suponemos que este modelo debería ser impulsado por un motor V6 de 3.0 litros turbocargado con 444 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Budget direct

2.- CHEVROLET CAMARO

Tomando como base del Chevrolet Camaro, este render tiene toda la esencia de un auténtico muscle car con dos puertas, dos asientos y una larga batea en la parte posterior, algo que no resultaría nuevo para la firma estadounidense, pues entre sus filas tuvo un modelo de diseño similar bautizado como El Camino, el cual se dejó de producir hace mucho tiempo. Esta reinterpretación, que llama la atención por el enorme juego de rines, entre otras cosas, que calza no podría ponerse en movimiento más que con un poderoso bloque V8 de 6.2 litros atmosférico, capaz de arrastrar y cargar cualquier cosa que se le ponga encima.

Budget direct

3.- DODGE CHARGER

Sin duda alguna, otro de los muscle cars modernos que tienen mucha presencia es el Charger, el cual, en este render, luce el característico acabado Widebody en su carrocería de pick up, aunque definitivamente la caja de carga se ve mejor integrada en el Camaro que en esta propuesta. Tanto las gigantescas tomas de aire en la parte inferior de la fascia frontal, las franjas de carreras y las entradas de aire sobre el cofre, así como los rines de aleación con neumáticos deportivos de bajo perfil, nos hacen pensar que equipa el todopoderoso motor Hemi V8 sobrealimentado que genera 707 caballos de fuerza, herencia del Dodge Hellcat.

Budget direct

4.- FERRARI PORTOFINO

Y si de locuras se trata, el diseñador australiano que dio vida de manera virtual a estos diseños, tuvo el valor de transformar este deportivo biplaza italiano en una pick up, y el resultado es espectacular, aunque creemos que la gente de Maranello solo esbozó una sonrisa. Lo que sí es un hecho es que, si se fabricara, sería una de las camionetas más veloces, pues sería impulsada por un motor V8 de 3.9 litros de desplazamiento, sobrealimentado por dos turbocompresores y acoplado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades y tracción trasera.

Budget direct

5.- HONDA CIVIC

Otro de los vehículos que este peculiar diseñador no pasó por alto fue el Civic. Si vemos con detalle la imagen, la estética no es tan agresiva como sí lo es en un Type R, donde destacan las tomas de aire y las líneas de diseño muy recargadas y agresivas, muy al estilo japonés, sin embargo, esta propuesta no defrauda, a pesar de que luce ligeramente desproporcionada, dadas las dimensiones del cofre y la altura de la cabina. Bajo el cofre nos encantaría encontrar el bloque de cuatro cilindros V-TEC turbocargado con algo más de 300 caballos de fuerza, suficientes para trasladar objetos en la caja y quemar llanta con estilo.

Budget direct

6.- ROLLS-ROYCE

Para cerrar con broche de oro, la propuesta final toma como base un Rolls-Royce Cullinan, la primera SUV de la compañía, aunque también vemos rasgos del Wraith. La batea y la cabina se integran visualmente a la perfección, en parte gracias a la caída pronunciada de los postes B hacia la caja de carga. No imaginamos a la compañía británica fabricando este modelo y mucho menos a un cliente potencial, pero lo que sí es una realidad es que sería utilizada para un servicio de entrega a domicilio de primer mundo. Se nos antoja un motor V12 de 6.7 litros turbocargado para ponerla en marcha.

Budget direct

