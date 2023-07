Checo Pérez es tercero en qualy del GP de Bélgica y arrancará segundo por una sanción

El poderío de Red Bull volvió a marcar la diferencia en la calificación del GP de Bélgica, apesar de las condiciones climatológicas que afectaron el desempeño de los pilotos en el Circuito de Spa-Francorchamps, pero no pudieron evitar el ascenso que viene mostrando Checo Pérez en la qualy.

El tapatío largará en la primera fila el próximo domingo en el Gran Premio de Bélgica, al terminar con el tercer lugar la ronda de calificación. Su coequipero en Red Bull, Max Verstappen, se quedó con la ‘pole position’, pero fue víctima de un castigo que lo hará retroceder cinco puestos en la arrancada. De esta forma “Checo” saldrá en la segunda posición, siendo la décima ocasión en su carrera que larga desde la primera fila.

Las dificultades que se le habían presentado al mexicano en las calificaciones de los anteriores Grandes Premios, se han ido despejando. La semana pasada logró avanzar a la Q3 en Hungría y ahora repitió en Bélgica.

Justamente en la Q2, donde Sergio terminó séptimo, sorprendentemente Verstappen apenas logró pasar el corto en la décima posición.

Verstappen, mejor que Checho Péres en la qualy

Al múltiple campeón del mundo le dieron la oportunidad de mantenerse en carrera y no lo desaprovechó. Marcó el mejor tiempo del día con un registro de 1:46.168, superando a Charles Leclerc (1:46.988) y a Checo Pérez (1:47.045).

“Para volver a estar en la pole, sé que tengo que retroceder el domingo con la penalización que tengo. ¡Pero fue lo mejor que pude hacer hoy!”, reconoció Verstappen tras la calificación.





Simply unstoppable 'round Spa! 🚀



Max Verstappen set the sectors alight with the fastest lap of qualifying 🤯#BelgianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/FYGaeksUH2 — Formula 1 (@F1) July 28, 2023





Sergio Pérez salió fortalecido. A diferencia de las carreras previas, ahora no tendrá que remontar posición para soñar con otro podio más en la temporada de Fórmula 1.

El mexicano marcha en la segunda posición en el campeonato de pilotos, mientras que Leclrec es séptimo en la misma clasificación.

“Fue una calificación difícil. Sabíamos que iban a mejorar las condiciones, en la Q3 estaban muy difícil, las cuervas 8 y 9 estaban muy complicadas, pero el auto nos permitió tener una muy buena calificación”, dijo el tapatío tras la qualy.

