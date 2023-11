Checo Pérez largará en el lugar 11 en GP Las Vegas; Hamilton será el número 10

Checo Pérez nuevamente tuvo complicaciones en la clasificación para el GP y en esta ocasión fue Las Vegas; el mexicano largará desde el sitio 11 el día de mañana a la media noche en busca de remontar posiciones y asegurar el subcampeonato de pilotos.

La Pole Position se la llevó el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, seguido de Max Verstappen y George Russell. Lewis Hamilton también la tuvo complicada y fue relegado hasta la décima posición, así que también tendrá que remar contracorriente por ser el competidor principal de Checo por el subcampeonato.

Our grid is set for lights out in Las Vegas! 🙌#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/YiIgzpxRms — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Max Verstappen es el líder absoluto con 524 unidades, y aunque ya no hay nadie que siquiera se le pueda acercar, en la disputa por el segundo puesto están Checo Pérez, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, aunque éste último más relegado por no tener ni 200 puntos.

El mexicano es segundo con 258 puntos y Hamilton tercero con 226. En caso de que Checo logre ganar o consiga una ventaja de puntos considerable sobre Lewis, podrá proclamarse subcampeón del mundo y cerrar la mejor temporada en su carrera.

Solamente restan dos circuitos más para que termine la temporada 2023 de la Fórmula 1. Será la de Las Vegas en punto de la media noche (tiempo del centro de México) y finalmente el de Abu Dhabi el 26 de noviembre a las siete de la mañana.

