Checo Pérez ya piensa en su vida post-Red Bull ¿Se retira de la Fórmula 1?

Con 33 años, Checo Pérez ya vislumbra un posible retiro de la Fórmula 1 en las próximas temporadas, que inclusive podría llegar tras finalizar su contrato con Red Bull en 2024.

El mexicano ya analiza los escenarios que podría tomar una vez finalice su trayectoria en el “Gran Circo”, y uno de ellos podría ser competir en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) para correr las míticas 24 Horas de Le Mans.

“No tengo ninguna otra categoría en mente. Me gustaría correr las 24 Horas de Le Mans, pero sólo si se presenta la oportunidad adecuada. Aparte de eso, hoy diría que no pienso en otra. Pero no sé qué pasará cuando deje la Fórmula Uno”, detalló en una plática con uno de sus patrocinadores.

¿Qué son las 24 Horas de Le Mans?

Las 24 Horas de Le Mans son consideradas la prueba máxima del automovilismo tradicional. Y forma parte de la llamada “Triple Corona” del deporte motor junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis. Es decir, son las carreras más importantes de sus categorías.

De lograr correrlas, Checo podría convertirse en el cuarto mexicano en ganar la prestigiosa competencia del mundial de resistencia.

Después del mítico Pedro Rodríguez en 1986, Ricardo González en 2013 y Roberto González en 2022. Aunque cabe aclarar que solamente el mayor de los hermanos Rodríguez lo consiguió en la categoría estelar.

En el último año participaron los mexicanos Esteban Gutiérrez y Guillermo Rojas Jr., pero ninguno pudo conquistar la prueba reina del WEC.

Eso sí, la primera opción para Sergio Pérez después de terminar con la Fórmula Uno es alejarse lo más posible de las carreras. Ya sea arriba de un monoplaza o en los garajes, pues busca aprovechar el tiempo con su familia y ser emprendedor.

“Mi gran objetivo sería convertirme en un hombre de negocios exitoso, aprender sobre negocios”, agregó.

