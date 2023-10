Alejandro Berumen cumple su sueño de conquistar la pista de F1

Alejandro Berumen cuenta con gran orgullo cuáles fueron las razones que lo motivaron a adentrarse a la pista de carreras hace ocho años (2015) con tan sólo 13 años de edad.

El joven piloto originario de Sonora, que debutó en el mundo de la velocidad, en la actualidad es una “estrella emergente” de la Fórmula 4 NACAM, que es una plataforma para que las nuevas caras del automovilismo, avancen a las categorías más destacadas hasta llegar a la F1 desde el karting, (pruebas a puerta cerrada con karts) y este fin de semana vivirá otro momento importante.

Comenzó a los 13 años / Cortesía Alejandro Berumen

Berumen correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el marco del Gran Premio de México de la F1 en la categoría de antesala, la cual consta de dos carreras: la primera se realiza el sábado después de la calificación de la F1 y hoy correrá horas antes de la competencia principal.

“Claro que es importante este momento, ya que además de correr en el circuito donde mi ídolo “Checo” Pérez hará historia, es una forma de consolidar el proyecto con el que inicié y de agradecer a mis patrocinadores Subasta Segura y MCM telecom todo su apoyo que pusieron en mí para llegar a esto, así como a mi familia”, dijo en entrevista a Círculos.

Le apasiona la velocidad / Cortesía Alejandro Berumen

SUS INICIOS

Recuerda que como todo joven mexicano era fiel seguidor del futbol, pero todo cambió cuando junto a su papá presenció el regreso de la F1 en Ciudad de México.

“Esto significó un parteaguas y despertó en mí mucho interés en este deporte, además viví el fenómeno que comenzaba a ser el “Checo”, lo que más me impresinó fue su actuacióin y ver cómo todo un autódromo lo apoyaba”.

Debutará hoy en la carrera previa al Gran Premio de México / Cortesía Alejandro Berumen

Añadió que nunca imaginó llegar a ser piloto de carreras, pues inició sin tener conocimientos de este deporte, pero su ímpetu y ganas de sobresalir ayudaron a no quitar el dedo del renglón para lograr su objetivo, “sabía que debía empezar en karting además era algo que yo quería, entonces busqué un equipo profesional que tenía equipos tanto en Estados Unidos como en México, se tardaron dos meses en hablarme y cuando lo hicieron, me convocaron a una prueba en donde vieron mi potencial y superé el récord en la pista”, comentó.

Esta experiencia la considera la más importante de su corta trayectoria, pues a partir de eso nace su primer contrato como piloto, convirtiéndolo en el primero en debutar antes de los 15 años en Fórmula 4, siendo un novato.

El camino no ha sido fácil para Berumen, tras haber logrado colarse entre el top 10 de su categoría, se enfrentó a ciertas complicaciones que lo obligaron alejarse de los autos, pero durante la pandemia, logró conseguir un patrocinador gracias a un video que publicó en la red social TikTok, lo que marcó un regreso a la pista.

Es una “estrella emergente” de la Fórmula 4 NACAM / Cortesía Alejandro Berumen

“El apoyo económico de mi familia no fue suficiente y los riesgos que se tienen en la pista, no le dieron seguridad a mis papás, me alejé y en la época de pandemia y con el boom de Tiktok, subí un video que fue todo un éxito, tanto, que conseguí patrocinador, que vino a cambiar el panorama y eso marcó mi regreso en el 2021; competí, gané carreras y quedé en tercer lugar del campeonato”, compartió.

Como todo joven piloto, sueña con llegar a la F1, sin embargo, su máxima ambición es darse a conocer como promesa del automovilismo, que su nombre resuene y que sepa el mundo que él existe en la pista.

“Todos los pilotos tenemos el sueño de llegar a la Fórmula 1, pero por el momento es concentrarme en lo que viene, el siguiente año, voy a dar un salto a competencias internacionales, lo que representa un importante paso de mi carrera”, dijo en referencia a que está interesado en llegar a la IndyCar Estados Unidos.´

Logró el patrocinio gracias a un video de TikTok / Cortesía Alejandro Berumen

Alex creé que lo más importante para su preparación como piloto además de la alimentación y del ejercicio, es la concentración, salud mental, y no tener miedo, “hay muchos factores que te juegan en contra, lo mejor es tener un equilibrio emocional, en lo particular me gusta que antes de correr me dejen solo, no me gusta que me digan cosas ni motivacionales ni comentarios de otra índole, pues me sacan de mi centro y eso puede ser perjudicial”.

Como parte de la formación de su imagen y propia marca, lanzó una línea de prendas y artículos oficiales como gorras y playeras en 2022 con las iniciales de su nombre (AB), que ya se han convertido en parte del uniforme de su staff, y de los looks de sus seguidores.





“Debo confesar que aún no me la creo, no me cae el 20 de todo lo que logrado, incluso mis padres tampoco creen que me hayan dejado subirme a un auto de esta magnitud, pero tengo claro que todo es poco a poco”, finalizó.