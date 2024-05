Aguas Profundas / El general exiliado por AMLO

Desde Canadá nos responde Eduardo León Trauwitz, el que fuera responsable de la seguridad de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que hoy es perseguido por, dice él, hacer su trabajo e ir contra los intereses del gobierno actual, se asume exiliado político y está a la espera de que haya una sentencia a su favor para regresar a México, y eso si regresa.

La promesa de AMLO, como tantas otras, es que el militar, miembro del estado mayor presidencial, será extraditado de Canadá a México por el delito de robo de combustible y crimen organizado, desde allá el general es paciente y entiende la narrativa presidencial, no en balde estuvo al lado de un político tantos años, y no se va a dejar, no hay razón para ello.

Los que hoy me acusan son trabajadores de Pemex que son cómplices de los huachicoleros, empleados que en su momento se negaron a romper las válvulas que el crimen organizado usaba para robar combustible en los ductos, ellos sabían perfecto quienes eran los bandidos, nos dice desde su refugio en Canadá.

Me acusa el presidente López Obrador porque quiere culpar a alguien del desabasto de combustibles del 2019 y de la compra de combustible que se quedó en los barcos y se tuvo que pagar.

La realidad es que su intento de controlar el mercado negro de combustible fue ridículo, ellos no cerraba los ductos cuando se encontraba una toma clandestina, dejaban que el producto siguiera corriendo como si nada; en el gobierno de Peña Nieto, en cuanto se detectaba la toma clandestina se cerraban, en la administración de Emilio Lozoya la orden era cerrar y luego averiguar; con este gobierno no, por eso el accidente de Tlahuelilpan y sus 137 muertos el 20 de enero de 2020: Pemex nunca cerró el ducto y mantuvo la presión, dejó que la gente se quedara con la toma clandestina descontrolada, por eso fue el accidente y los muertos, los responsables son ellos.

El diálogo con el general exiliado y perseguido judicialmente por la 4T se llena de detalles, hay muchos y variados desacuerdos en la manera en que se combate el robo de combustibles en estos años no tiene nada que ver con cómo se hacía antes, con armas, con vigilancia, con personal especializado, con inteligencia y sin acuerdos con el crimen organizado.

El general Trauwitz nos dice que mientras tuvieron vehículos, en la primera mitad del sexenio de EPN, hacían acto de presencia en cada toma denuncia y luego les quitaron las unidades por lo que el celaje disminuyó notablemente, pero entonces fue cuando encontraron una forma barata y rápida de frenar el robo que era romper cerrar y romper las válvulas y a eso se negaba el personal de Pemex que luego se averiguó era parte de la mafia y proveedores del mercado clandestino.

Por eso se negaban a romper las válvulas, porque el negocio se mantiene dentro de Pemex y por eso me acusan y persiguen

Buzos

1.-Resulta que Pemex está a punto de concluir el desarrollo de Tupilco y encontró zonas adicionales en las que podría haber volúmenes originales de hidrocarburos, es decir, que hay un potencial adicional al que se tenía contemplado en el área del jurásico. Es probable que haya nuevas reservas no contempladas, por lo que, van a realizar las pruebas necesarias e independientes al desarrollo que hay actualmente, con lo que superarían los más de 200 millones de barriles de petróleo que se habían contemplado en este yacimiento. Además de que nos cuentan que podría repetirse esta misma situación en Quesqui, otro de los campos estrella.