Es lo mejor que puedo conseguir ahora: Checo Pérez se ilusiona con el subcampeonato

Ante la inminente coronación de Max Verstappen en esta temporada 2023 de la Fórmula 1, Checo Pérez valoró el subcampeonato que puede obtener en la campaña, mismo que se convertiría en el mejor resultado conseguido en sus 13 años de trayectoria dentro del “Gran Circo”.

Pérez Mendoza, del equipo Red Bull, es consciente de que ya no puede pelear por algo mejor y por eso ahora le toca defender ese segundo puesto ante la presión que pueda ejercer Lewis Hamilton, de Mercedes, en esta parte final de la competición.

“(El subcampeonato) es importante porque eso es lo mejor que puedo conseguir ahora“, manifestó el tapatío, quien tratará de afrontar de la mejor manera los seis Grandes Premios que restan.

Saturday wasn't our best, but tomorrow's what counts. We'll fight to be on the podium 💪



No fue un gran Sábado, pero mañana es lo importante. Pelearemos por estar en el podium 💪#SP11 pic.twitter.com/gkuNE2kKH1 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 23, 2023

“Creo que todos los pilotos aquí quieren tener la mejor temporada posible. Y más que eso para mí es muy importante terminar esta temporada en lo más alto. Eso sólo ayuda al año que viene, al comienzo de la próxima temporada. Así que para mí es muy importante estar al tanto y asegurarnos de que podemos rendir en las próximas seis carreras”.

A principios del 2023, Checo Pérez era uno de los candidatos a luchar por el Campeonato de Pilotos, así se reflejó con sus triunfos en Arabia Saudita y Azerbaiyán; sin embargo, su rendimiento comenzó a disminuir y fue a partir del Gran Premio de España que fue el punto de inflexión para distanciarse de su coequipero Verstappen, quien ahora tiene 400 puntos en el primer lugar por 223 por parte del mexicano.

Interesting day, looking forwards to tomorrow!



Día interesante, ¡con ganas para mañana!#SP11 pic.twitter.com/yKGMIrpDQc — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 22, 2023

“Por mi parte siento que en Barcelona empezó a ser más complicado. Fue todo un punto de inflexión y mis fines de semana empezaban a ser siempre más difíciles. Tienes fines de semana donde las cosas van con mucha más naturalidad y vas dos o tres pasos por delante. Siento que desde Barcelona estaba empezando a tener problemas y a tener algunos déficits con el coche”, reconoció Pérez.

Reconoció que en sus últimas dos carreras no logró los resultados esperados con el octavo sitio en Singapur y el retiro en Japón. A pesar de ello, está preparado para recomponer el camino este fin de semana en el Gran Premio de Qatar.

“Ni Singapur ni Japón fueron bien para mí, pero creo que hemos aprendido mucho sobre lo que salió mal en Suzuka. Así que espero estar en una posición mucho mejor este fin de semana. Principalmente entendimos que se trató de la configuración del auto. Apretamos demasiado algunas cosas y ahora, mirándolo en retrospectiva, entendemos dónde salió mal”.





