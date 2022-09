Checo Pérez será investigado por culpa de Ferrari en el GP de Países Bajos

Durante el Gran Premio de Países Bajos el piloto mexicano Sergio Pérez se vio involucrado en una situación que será investigada por la FIA después de la premiación de la carrera, el motivo de esta posible investigación se dio en la zona de boxes.

‘Checo’ salió de boxes y Carlos Sainz estaba en el cajón delante de él esperando a que los mecánicos de Ferrari trajean el neumático trasero izquierdo que no tenían listo y la goma delantera derecha del RB18 de Pérez pasó por encima de una pistola hidráulica de los mecánicos del piloto español.

Durante la vuelta 15 fue que Carlos Sainz llegó a los pitts y estuvo más de 10 segundos esperando a que su equipo logrará hacerle el cambio de las gomas, fue en ese momento que ‘Checo’ tenía un espacio muy reducido para salir de nuevo a la carrera y arrolló la pistola.

Pero esa no fue la única ocasión que ‘Checo‘ tuvo con Ferrari, en la vuelta 57 de nuevo al salir de boxes pisó la manguera de los tifosi.

Este no fue el unico incidente de Ferrrari durante la carrera en Países Bajos, pues también Carlos Sainz fue penalizado minutos antes del final del Gran Premio.

Aún no se da a conocer si habrá alguna sanción para el piloto mexicano y tendrá que esperar a que la FIA de una resolución del asunto.

Fastest Lap for Checo 💜 He’s up to P5 after overtaking NOR ⏫ pic.twitter.com/0NR2cyOEJg — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 4, 2022

Carlos Sainz es penalizado, casi choca con Fernando Alonso

La zona de boxes del Gran Premio de Países Bajos también tuvo un susto al momento que el piloto español Carlos Sainz salió del cajón después de cambiar sus neumáticos sin percatarse de que Fernando Alonso venía entrando a boxes y casi provoca un accidente.

Su compatriota del equipo Alpine tuvo una respuesta rápida y logró frenar antes de impactarse contra el mono plaza de Ferrari.

Por esta situación Sainz fue sancionado con 5 segundos lo que le causo perder el quinto lugar que habpia conseguido y dejó a ‘Checo’ con ese peldaño.

