Checo Pérez seguirá en la F1; firma con Red Bull Racing

Buenas noticias llegan a México, Sergio Pérez sustituirá al tailandés Alexander Albon en Red Bull en 2021, y será el compañero del neerlandés Max Verstappen, anunció la escudería de la F1 en un comunicado.

Después de este anuncio sólo queda un punto de incertidumbre en relación a la parrilla de la próxima temporada: el vigente campeón Lewis Hamilton, que tendrá 36 años en enero, negocia la prolongación de su contrato con Mercedes.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



Pérez, de 30 años, lleva diez temporadas en la categoría reina y ha participado en 191 Grandes Premios.

Pero su escudería Racing Point decidió no contar con sus servicios para el próximo año y decidió apostar por el cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel.

Con diez podios desde su debut, Pérez (que pasó por Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 y Force India/Racing Point desde 2014) logró al fin subir a lo más alto del podio a finales de este 2020, cuando se impuso en el GP de Sakhir, en Baréin.

Y acaba de sellar su mejor temporada con su cuarto puesto en el Mundial de pilotos (125 puntos).

Será interesante ver cómo el mexicano, conocido por su fuerte carácter, cohabitará con Verstappen, también de ideas fijas, y sobre todo protegido por sus jefes Christian Horner y Helmut Marko.

Para Red Bull se trata de una nueva apuesta en la difícil sucesión del australiano Daniel Ricciardo, quien partió en 2019.

Y, excepcionalmente, llamó a un piloto que no procede de su filial. El próximo año Albon permanecerá en Red Bull, pero como piloto reserva.

