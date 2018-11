Estos modelos triunfaron en el SEMA Show 2018 en Las Vegas

Facebook: SEMA Show 2018

Son pocas las ciudades en el mundo que pueden englobar todo un estilo de vida delirante, frenético, ostentoso y deslumbrante como Las Vegas. No por algo año con año, se dan cita todos aquellos profesionales que disfrutan de los vehículos personalizados en sus distintas modalidades como tuneo, hot rod, off-road, restyling y restomod.

Para este año, el SEMA Show estuvo dividido en 12 pabellones donde los expertos se aplican para que sus autos sobresalgan entre los demás. De ahí que se expusieron más de tres mil modelos, entre automóviles, camionetas y componentes.

Cortesía: FCA

Merecidos reconocimientos

Por noveno año consecutivo, Jeep Wrangler fue premiada como el “4X4/SUV del Año”, con lo que se convierte en el único vehículo en obtener el trofeo desde el lanzamiento de los SEMA Awards en 2010. Por otro lado, la Ram 1500 y Dodge Challenger quedaron entre los tres finalistas en las categorías “Pickup del Año” y “Auto del Año”, respectivamente.

Cortesía: Acura

Modificaciones de poder

La filial de lujo de Honda mostró una RDX A-Spec 2019, diseñada y construida por Graham Rahal Performance, empresa fundada por el piloto ganador de Honda en la serie IndyCar. También participó con el NSX GT3 listo para carreras, el TLX GT, conquistador de subidas de montaña y el prototipo Daytona Acura ARX-05, recientes éxitos de Acura Motorsports.

Cortesía: Ford

Toda la carne al asador

La empresa de Detroit no escatimó y fue el fabricante con mayor presencia este año. Su apuesta fue Ranger con la inclusión de más de 150 autopartes entre los que destacan: Ranger Pre-Runner, Ranger Base Camp y Xbox Ranger, esta última, la pick up que todo gamer quisiera tener por incluir una consola Xbox One X con Forza Horizon 4 precargado.

Cortesía: Honda

Mezcla ideal

El concepto de Honda Rugged Open Air Vehicle combina elementos de dos vehículos de diferentes géneros: la pickup Honda Ridgeline y el Pioneer 1000. Fue diseñado y desarrollado por Honda R&D Americas, que creó el más nuevo vehículo aventurero abierto de la marca japonesa para todoterreno y con un interior para soportar estar expuesto a la intemperie.