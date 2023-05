GP de Miami 2023: Elon Musk propone una carrera entre autos eléctricos y de la F1

El Gran Premio de Miami destacó este domingo por el primer lugar de Max Verstappen y el segundo del mexicano Sergio "Checo" Pérez, pero también por la presencia de los hombres más ricos del mundo: Elon Musk y Jeff Bezos.

El dueño de Tesla y fundador de Space X aprovechó para visitar las escuderías y pasar tiempo con Checo, Verstappen y Christian Horner, con quien tuvo "una divertida discusión".

"Discusión divertida sobre la tecnología aerodinámica y de baterías en la F1. Propuse una carrera de F1 puramente EV vs gasolina/híbrida" dijo el empresario desde su cuenta de Twitter.

Fun discussion of aero & battery technology in F1.



I proposed a pure EV vs gas/hybrid F1 race. — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2023

Ante esto, Musk recibió respuestas de todo tipo, algunas indicando que los autos eléctricos como los que fabrica su empresa Tesla, tendrían una mejor tracción en las curvas.

Quien también ha tenido conversaciones con Musk, es el piloto británico Lewis Hamilton, quien en una entrevista para Fórmula 1 aseguró que ha hablado con el empresario para ser una de las primeras personas en hacer turismo espacial de la mano de Space X.

Otros famosos que estuvieron presentes en la competencia en Miami fueron los actores de la saga "Rápidos y Furiosos", Vin Diesel y Michelle Rodríguez, el rapero Asap Rocky, Luis Fonsi, Jimmy Butler y hasta el golfista Ian James Poulter.