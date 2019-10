Hamilton quiere renunciar a todo e incendia las redes

El piloto inglés del equipo Mercedes y pentacampeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton posteó un mensaje con indirecta en su cuenta personal de Instagram, donde se dijo preocupado por la gravedad del cambio climático, y dejó entrever su posible futuro en el automovilismo deportivo.

“El mundo es un desastre, los líderes mundiales no se preocupan por el medio ambiente. La agricultura es nuestro mayor contaminante, contamina más del 50% en comparación con el transporte. Me entristece ver a tanta gente, incluso personas cercanas, que no saben lo que sucede todos los días. La educación es la clave y nos enseñaron que comer productos animales era bueno para nosotros, pero nos han estado mintiendo durante cientos de años”.

Automotriz "Es inhumano", Checo Pérez critica el nuevo calendario de F1

Sin embargo, el volante de las “Flechas Plateadas” aprovechó su momento de reflexión para compartir algunas de sus ideas con sus seguidores en la red social, y mencionó que se tomará un tiempo para “ordenar sus pensamientos”, ya que piensa en la posibilidad de “renunciar a todo”.

“Me tomó 32 años comprender el impacto que tengo en el mundo y hacer lo que puedo hacer todos los días para mejorarlo. Quiero que mi vida tenga sentido y, sinceramente, hasta ahora, mi vida no tiene sentido. Ser parte del problema no es lo más importante, pero sí parte de la solución”.

El piloto pide ayuda

No obstante, Hamilton solicitó a sus miles de seguidores que investiguen sobre el problema ambiental, que afecta directamente a todos.

“Te pido que investigues un poco, que encuentres su compasión. Sé que puedes encontrar en dentro ti cómo contribuir, lo que comes ayuda a mantener la industria de la carne, la deforestación y la crueldad hacia los animales, los mares y el clima”, manifestó.

Automotriz Escudería Mercedes despide a cuatro empleados por racismo

Asimismo, insistió en que pretende renunciar a todo, al abrir la polémica inmediata sobre si continuará compitiendo en la Fórmula Uno o no. “Honestamente, quiero renunciar a todo. ¿Por qué molestarse cuando el mundo está tan desordenado y a las personas no parece importarles? Me tomaré un momento para ordenar mis pensamientos”, insistió el corredor.

Para reducir las críticas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) puso en marcha en 2017 un programa de créditos carbono para reducir las emisiones de CO2 en las carreras de motos, aunque nunca se ha comprobado si se ha conseguido el objetivo.