Piden vetar a Helmut Marko de Fórmula 1 por comentario xenófobo sobre “Checo” Pérez

En la muy conocida plataforma Change.org, se creó la petición para vetar al asesor de Red Bull, Helmut Marko. Esto debido a sus comentarios racistas y de xenofobia sobre el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez. Hasta el momento ya acumulan casi 25 mil firmas para que el consejero del toro rojo ya no sea más parte del equipo.

“Zero tolerance for RACISM in Formula 1 – Helmut Marko” lleva por nombre la solicitud que comenzó a solicitar firmas desde hace unos días. En la descripción se apreció el siguiente comunicado:

“Exigimos a la Fórmula 1 y a Red Bull acciones tras las constantes declaraciones racistas de Helmut Marko hacía Checo Pérez. En la Fórmula 1 existe el racismo y el principal problema es que se permita a dirigentes del deporte motor más importante a nivel mundial expresarse y fomentarlo inclusive dentro de su misma organización. Estereotipando no solo a un individuo sino a casi todo un continente con clara falta de ética, conocimiento y percepción”.

Lo anterior debido a que Helmut Marko aseguró que “Checo” carecía de concentración por el simple hecho de no ser europeo e incluso afirmó que el mexicano es sudamericano en una muestra de sus falta de conocimiento geográfico. “Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)”.

Se agregó en el escrito: “Evidentemente no es la primera vez que esto sucede en la cúpula del equipo austríaco Red Bull. Sin embargo, sorprende que no se emita ninguna postura por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a conductas racistas por el asesor de la escudería, Helmut Marko. Los esfuerzos previos con iniciativas previas como #weraceasone se diluyen cuando personas dentro del mismo deporte no predican con el ejemplo”.





