Jetta GLI 35 aniversario

El Jetta GLI fue presentado ante los ojos del mundo durante el pasado Autoshow de Chicago y, para ello, los ingenieros de la casa alemana lo dotaron con componentes procedentes del Golf GTI y del R, como el motor y el sistema de frenos, respectivamente.

Estéticamente el vehículo luce impresionante frente a nosotros, cubierto por una pintura gris puro que permite ver todos los detalles de la carrocería. Además de los emblemas GLI 35 colocados en las salpicaderas delanteras y los que están bordados en los asientos y tapetes, el auto cuenta con un juego de rines de aleación de 18 pulgadas con neumáticos de bajo perfil exclusivo para esta edición.

Rines de aluminio de 18” en color negro y filo circundante rojo / JAC

El interior es cómodo y cuenta con muchos detalles que crean un ambiente deportivo en el habitáculo, como los asientos deportivos, pedales de aluminio y las paletas de cambio detrás del volante, entro otros elementos; el sistema de infoentretenimiento es de última generación y ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Pantalla táctil de 8” con sistema App Connect / JAC

Sin embargo, lo que realmente afila el carácter del Jetta GLI se encuentra bajo el cofre, pues es impulsado por un motor de cuatro cilindros 2.0 litros turbocargado que entrega 230 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades que le dan mucha agilidad al auto.

Volante deportivo de piel con paletas de cambio / JAC

Al pisar el acelerador a fondo, el empuje del propulsor es contundente. Es muy fácil cambiar de dirección con rapidez gracias a la suspensión, que es más rígida en comparación con la de un Jetta convencional, sin embargo, no deja de ser eficaz al momento de absorber los baches del asfalto.

El hecho de ser un auto deportivo no significa que no sea un vehículo familiar para enfrentar el día, pues el espacio para los ocupantes en las dos filas de asientos es generoso y dispone de 510 litros de volumen en la cajuela, con un consumo de combustible combinado de 17 km/l. Sin duda alguna el GLI es un vehículo familiar pero que no sacrifica ni un ápice de deportividad, enfocado para quienes disfrutan de un manejo enérgico y ágil.

Alerón en tapa de cajuela tipo ‘Flush’ y dos salidas de escape cromadas / JAC

El nuevo Jetta GLI 35 Aniversario es ensamblado orgullosamente en nuestro país, en el complejo industrial que Volkswagen tiene en Puebla.

Ficha técnica

Motor 2.0 TSI turbo

Potencia 230Hp

Torque 350 Nm

Transmisión DSG 6 vel.

Precio $515,065

Destacado

500 unidades disponibles