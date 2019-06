Max Verstappen, el ganador en GP de Austria

En la carrera más brillante en lo que va de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, el piloto holandés Max Verstappen firmó una excelsa carrera para llevarse el triunfo en el Gran Premio de Austria y de paso cortó el dominio de Mercedes.

El conductor de Red Bull fue de menos a más en la competición pactada a 71 vueltas en el Circuito Red Bull Ring y mostró un poderío en su manejo luego de una mala arrancada que le hizo perder posiciones para destacar más la asombrosa carrera que consiguió.

Verstappen prácticamente voló en el trazado austriaco, sobre todo en la segunda parte de la carrera, para firmar un cierre de alarido con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien se adueñó de la “pole position” en la víspera y dominó casi toda la competición este domingo, pero en el giro 69 vio cómo el holandés le arrebató la posición de privilegio.

and 24 days@HondaRacingF1 have been waiting for this moment a long time 🙏 #AustrianGP 🇦🇹 #F1` pic.twitter.com/YsDZHZtZ0g — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

El vencedor de 21 años entró a boxes en el giro 32 y regresó a pista en el cuarto puesto para firmar rebases de alarido; primero por el tercer lugar contra el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, en la vuelta 50, y seis más adelante se deshizo del finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, para ponerse solo por detrás de Leclerc.

El monegasco de Ferrari trató de aguantar todo lo que pudo, pero Verstappen fue una bala, jamás dejó de atacar y en el giro 69 firmó el rebase del triunfo por dentro, mientras que Leclerc salió de la pista, en una acción bajo investigación por los comisarios, pero que no le quitaría la alegría al holandés.

De las carreras que se extrañaban en la Fórmula 1 luego de la dictadura absoluta de Mercedes que buscaba alcanzar su triunfo 11 en forma consecutiva, pero apareció Verstappen y Leclerc para evitar el júbilo en el equipo alemán, a pesar de que el finlandés Valtteri Bottas acabó tercero.

Running the numbers - and in the points - for @McLarenF1 #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/cOVnYn6Zkt — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Hoy desapareció el vigente campeón Lewis Hamilton, de Mercedes, quien largó quinto, y aunque llegó a estar algunos giros en el primer lugar, entró a pits en la 31 para el cambio de neumáticos y un problema en la trompa del monoplaza le hizo perder tiempo importante para acabar quinto todavía rebasado por Vettel, quien terminó cuarto.

Vettel una vez más pasó el enojo cuando en su primera entrada a boxes tardó hasta seis segundos porque su equipo no tenía listos los neumáticos, pese a querer remontar no le alcanzó para subir al podio.

El británico Lando Norris (McLaren) fue el mejor del resto al situarse en el sexto puesto, seguido del francés Pierre Gasly (Red Bull), el español Carlos Sainz (McLaren), quien comenzó desde el fondo de la parrilla para lograr un destacado octavo puesto.

“Once we came out again, we had great pace, we were looking after the tyres a bit, just settling in. One by one we were overtaking the cars ahead. The car really came alive.” https://t.co/9jJwAh4l60#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/oCmNBBpwB0 — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Los Alfa Romeo del finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi completaron el Top ten; en la orilla se quedó el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), quien acabó 11.

Sin abandonos transcurrió el Gran Premio de Austria 2019, que reavivó las emociones en el “Gran Circo” con un Verstappen para el recuerdo y que logró su sexta victoria en F1 ante un Leclerc que iba por su primer triunfo.