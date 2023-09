Checo Pérez deja atrás polémica con asesor de Red Bull tras comentarios racistas

Parece que la tensión en Red Bull ha comenzado a bajar tras los comentarios del Helmut Marko, asesor de la escudería sobre Sergio “Checo” Pérez. El piloto mexicano habló de lo que pasó entre ambos personajes y dejó todo en el pasado.

Después de un par de semanas donde hubo muchas críticas en contra del asesor de Red Bull, el mexicano detuvo todo. Aseguró que se acercó a hablar con él, le ofreció una disculpa y todo quedó como antes.

“Tuve una conversación privada con él. Se disculpó y eso para mí fue lo principal. Básicamente, seguimos adelante. Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos cuando ves ese tipo de cosas. Ya sabes, cuando los comentarios se hacen públicos”, dijo Pérez en la previa del GP de Singapur.

Foto: Reuters

Al ser cuestionado sobre lo que dijo Helmut Marko, Checo aseguró que no estaba molesto ni ofendido por las palabras.

“En absoluto, si soy totalmente sincero, conociendo a Helmut, tengo una relación personal con él, sé que no lo dice en ese sentido y no me ofendí en absoluto, personalmente”.

¿Qué dijo el asesor de Red Bull sobre Checo Pérez?

Helmut habló sobre el rendimiento de Sergio Pérez en la Fórmula 1 y culpó de ello a que no es europeo.

“Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)", afirmó.

La declaración desató críticas que lo señalaron por racismo, además de que en redes sociales lo llamaron “ignorante” por no saber que México es parte de América del Norte y no del sur.

for the people in my mentions already saying we’re taking things out of proportion and faking it all, here u go, helmut marko saying that Checo has fluctuations because he’s South American and his head isn’t as focused as Max or Sebastian pic.twitter.com/RmPF9YVm0t — ara🧡 (@checosvlog) September 6, 2023

Incluso en la muy conocida plataforma Change.org se creó la petición para vetar a Helmut Marko por sus comentarios racistas y de xenofobia sobre el piloto mexicano

“Exigimos a la Fórmula 1 y a Red Bull acciones tras las constantes declaraciones racistas de Helmut Marko hacía Checo Pérez. En la Fórmula 1 existe el racismo y el principal problema es que se permita a dirigentes del deporte motor más importante a nivel mundial expresarse y fomentarlo inclusive dentro de su misma organización. Estereotipando no solo a un individuo sino a casi todo un continente con clara falta de ética, conocimiento y percepción”, se indicó en la petición.

Foto: AFP

Se agregó en el escrito: “Evidentemente no es la primera vez que esto sucede en la cúpula del equipo austríaco Red Bull, sin embargo, sorprende que no se emita ninguna postura por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a conductas racistas por el asesor de la escudería, Helmut Marko. Los esfuerzos previos con iniciativas previas como #weraceasone se diluyen cuando personas dentro del mismo deporte no predican con el ejemplo”.

Marko supo lo que hizo y dio sus disculpas: "Me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de ningún país, raza o etnia".

Doble moral de Red Bull

No es la primera vez que Red Bull se ve involucrado en una polémica por actos racistas, pero en el caso de Helmut Marko ha actuado de diferente manera que como lo hizo con el piloto juvenil Juri Vips.

En junio del 2022, durante un programa de videojuegos en Twitch, el piloto estonio hizo un comentario racista, situación que le costó el puesto en la organización del toro rojo. Inclusive, Red Bull primero hizo un llamado de atención con una suspensión provisional.

pic.twitter.com/DGC49HvSqt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 21, 2022

Tras una investigación minuciosa se encontró culpable a Vips, quien en la trasmisión soltó la palabra “Nigga”, frase que utilizaban las personas blancas en Estados Unidos para referirse a la gente de piel negra. Un término que es ofensivo para la comunidad afro.

Después, Red Bull dio de baja al novel piloto el 28 de junio de 2022. Juri Vips era un talento potencial en Red Bull, tanto que antes del lamentable hecho ocupó el lugar de “Checo” Pérez para rodar la primera práctica libre del GP de España 2022.

|| Con información de Josué Padilla y Guillermo Abogado González / ESTO ||