Verstappen y Ocon llegan a los empujones y reciben llamada de atención de F1

El enojo del piloto holandés Max Verstappen, tras quedar en el segundo sitio del Gran Premio de Brasil, fue más allá y en el garaje de la FIA, donde está la báscula, protagonizó reclamos y empujones contra el francés Esteban Ocon.

En la vuelta 44, Ocon, del equipo Racing Point Force India, impactó con el monoplaza de Verstappen, del Red Bull, lo que propició que el holandés cediera el primer puesto de la carrera al británico Lewis Hamilton y se conformó con el segundo lugar.

Al finalizar la competición en el Autódromo José Carlos Pace, Verstappen señaló:

No sé qué decir. Uno hace todo bien, tuvimos un gran coche y entonces, un idiota nos lleva hacia fuera mientras él está con una vuelta rezagado. No tengo palabras.

"El coche estaba trabajando de forma brillante, el equipo me dio la estrategia correcta. Todavía estoy feliz con la segunda posición, pero deberíamos haber vencido hoy”, añadió.

Por el acto Ocon fue sancionado 10 segundos para acabar en el décimo quinto puesto dentro del Gran Premio de Brasil, penúltima cita de la campaña 2018 de la Fórmula 1.

Ocon golpea a Verstappen, que pierde la posición #madremia #BrazilGP pic.twitter.com/sFbPU4dTL5 — 🇪🇸 VictorF1 (@f1pills) 11 de noviembre de 2018

El galo comentó en su oportunidad para Sky Sports:

Lo peor fue su comportamiento cuando llegamos a la báscula, me empujó y trató de darme un puñetazo. Definitivamente no profesional.

Tras protagonizar la escena, ambos conductores fueron llamados por los oficiales de la Fórmula 1 y se investigará si alguno de los dos rompió el artículo 12.1.1 del Código Deportivo Internacional de la Federación Internacional del Automóvil.

La regla cita que actos perjudiciales para los intereses de cualquier competencia o para los intereses del deporte motor en general.

Aquí el momento del desafortunado encuentro