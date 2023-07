Muere piloto de 18 años en impactante accidente mientras competía en Europa (Video)

El joven piloto de origen neerlandés Dilano van 't Hoff murió a los 18 años en un aparatoso accidente mientras competía en el Campeonato de Fórmula Regional Europea dentro del circuito de Spa-Francorchamps.

Según el diario belga La Derniere Heure/Les Sports, el monoplaza de Van't Hoff sufrió un impacto a más de 200 km por hora y quedó atravesado en la pista. Un piloto que le seguía no pudo evitarlo y lo golpeó.





El fatal choque de Dilano Van't Hoff en el @circuitspa. Fue en la Fórmula Regional Europea. 18 años tenía el neerlandés del team @OfficialMPteam. La @fia deberá explicar por qué se siguió corriendo en esa condiciones. Por qué en una promocional sí y por qué no con la @F1 en 2021. pic.twitter.com/wU4oBEq8Le — Darío Coronel (@dcoronel) July 1, 2023

Tras el accidente, Van 't Hoff fue extraído rápidamente de su vehículo y llevado a revisión, sin embargo, el equipo médico no logró reanimarlo y luego de tres horas confirmaron la muerte del joven piloto.

Dilano van 't Hoff tenía 18 años y nació en la región de Dordrecht en Países Bajos. Desde pequeño fue amante de las carreras por lo que comenzó en competencias de go-karts.

Conforme fue creciendo, Van 't Hoff iba ganando reputación en el asfalto: logró un tercer lugar en la IAME Euro Series en el 2018. En 2019 logró un quinto ligar en la mima competencia, su primer triunfo fue el Trofeo delle Industrie con Forza Racing.

Otro de sus logros fue el Campeonato de España de F4 en el año 2000 y subcampeón del Campeonato de EAU de F4 en 2021.

La Fórmula lamentó el deceso y dedicó una palabras a Van 't Hoff:

“Estamos muy tristes de saber del fallecimiento de Dilano van 't Hoff hoy en Spa-Francorchamps. Dilano murió persiguiendo su sueño de alcanzar la cima del automovilismo", señala el tuit.





“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN — Formula 1 (@F1) July 1, 2023





Sin embargo, su debut fue en el 2021 en el Campeonato de Fórmula Regional Europea, categoría en la que corrió hasta su trágico final en Spa-Francorchamps.

El trágico suceso recuerda a las circunstancias que rodearon el fallecimiento del francés Anthoine Hubert, hace cuatro años en F2, en el mismo circuito.

Hubert falleció luego de ser golpeado por otro piloto a 218 km por hora mientras su auto estaba "virtualmente parado" , señaló una investigación de la FIA.

Luego del impacto Hubert se impactó con una barrera, además hubo uno segundo impacto lo cual fue demasiado para el piloto.

“Juan Manuel Correa golpeó el lado izquierdo del auto de Anthoine Hubert con un ángulo aproximado de 86 grados y una velocidad de 218 km/h, mientras que el auto de Anthoine Hubert estaba virtualmente parado. El coche 12 (Juan Manuel Correa) y el coche 19 (Anthoine Hubert) experimentaron un pico de fuerza resultante equivalente a 65.1G y 81.8G".

Tras el impacto entre los autos, el coche de Anthoine Hubert fue acelerado a 105.4 km/h y golpeó la barrera por segunda vez antes de rebotar hacia la pista”, concluyó el informe.