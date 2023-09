De los Olímpicos al OnlyFans: Diego Balleza rompe tabúes y apunta a la Casa de los Famosos

Diego Balleza estaba desesperado al no encontrar una fuente de ingresos suficiente para solventar sus gastos y los de su madre. Los líos entre la Federación Mexicana de Natación (FMN) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dejaron a los atletas desprotegidos y sin apoyos, por lo que tuvieron que recurrir a su imaginación para encontrar la manera de costear sus gastos y así poder acudir a las competencias. Algunas vendieron productos de la marca Tupperware y otros, como el clavadista regiomontano, llevaron su creatividad un poco más allá.

Nacido el 27 de noviembre de 1994 en Monterrey, Nuevo León, el olímpico en Tokio 2020 abrió una cuenta en el sitio de venta de fotografías OnlyFans en marzo, cuando rompió con todos los tabúes alrededor de esta plataforma. Al estar imposibilitado de tener una beca deportiva, tuvo que recurrir a esta práctica para pagar las cuentas y ayudar a su madre.

“Al no tener una beca económica desde enero, lo abrí, vi qué pasó. Lo importante es buscar un sustento económico. Mantengo a mi mamá, mi casa; esperaba que me pudiera funcionar y me funcionó. Las personas que están en mi cuenta me apoyan y han seguido mi carrera por muchos años. Súper orgulloso de haber sido el primero y ser el factor de que más deportistas lo hayan hecho. Eso me da mucho gusto”, dijo el clavadista en entrevista con Ovaciones.

La suscripción mensual a su cuenta tiene un precio de 15 dólares (unos 251 pesos). Con ese dinero acumulado, ha logrado contrarrestar los efectos de la disputa legal que tiene en medio del fuego cruzado a los deportistas. El presidente de la FMN, Kiril Todorov, enfrenta cargos con la ley por presunto desvío de 155 millones de pesos. Primero fue la Federación Internacional de Natación (FINA) la que desconoció a la FMN y recientemente, la Conade hizo lo propio.





Diego Balleza durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caibe de San Salvador 2023. Fotos: Luis Garduño / ESTO

La federación internacional nombró a la actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, como la encargada de gestionar el regreso a la normalidad tras la cacería de brujas. Pero mientras estos asuntos se resuelven, Balleza sigue su camino por su cuenta. Hace unas semanas, junto a Randal Willars, Diego consiguió la tercera plaza en la prueba de plataforma sincronizada 10 metros durante la final de la Copa del Mundo de clavados Berlín, Alemania. Y poco antes, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe obtuvo los máximos honores en individual.

“Como deportista debo dedicarme a entrenar y competir. En lo otro, los deportistas no entramos en la ecuación, no debemos meternos en la política, burocracia. El deportista mientras esté en activo debe dedicarse a entrenar. Eso lo deben cuidar los federativos”, comentó. “Me siento bien, completo, físicamente en mi mejor momento. Sé que cualquier carrera deportiva tiene un principio y un fin. Ya casi llegamos a la meta y hay que darlo todo hasta el final”

La carrera de Jesús Mena, quien en Seúl 1988 ganó la medalla de bronce en la misma plataforma de 10 metros donde ahora Balleza Isaías destaca, ha sido la gran inspiración del regiomontano de 28 años. En su debut olímpico, finalizó en cuarto lugar junto a Kevin Berlín, un logro por demás sobresaliente, pero que derivó en una serie de amenazas a través de redes sociales, episodio que dejó atrás para concentrarse en este ciclo olímpico. “En París 2024 busco disfrutar”, afirmó.

Balleza encontró en una crisis la oportunidad de conocer otras facetas de su vida. Crear su cuenta de OnlyFans, le abrió un panorama más amplio para diversificar su carrera más allá del deporte. Y no piensa parar.

“En una de esas quiero entrar a la Casa de los Famosos. Uno no debe decirle que no a algo que pueda favorecerle a su figura. El deportista es una figura pública y estaría padre”, dijo sin tapujos, toda vez que no se ve por muchos años más en las piscinas. “No sé (cuánto dure su carrera), pero no tanto. No me caso solamente con mi deporte, soy bueno para muchas cosas y ojalá pueda emprender más cosas de las que ya he hecho”.





Fotos: Luis Garduño | ESTO

El clavadista no es el único

El atrevimiento del clavadista mexicano abrió la puerta para que otros deportistas que no tienen al alcance apoyo para financiar su carrera puedan encontrar otras vías para conquistar sus sueños.

“Afortunadamente he tenido la comunicación con varios atletas. Me decían que tenían miedo. No solamente nacional, también internacional. Faltaba alguien que diera ese paso”, puntualizó.

La exluchadora Mystique formaba parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), antes de abrir su perfil de OnlyFans para generar ingresos extras. Su éxito ha sido tal que se estima que actualmente con su contenido gana al mes aproximadamente 100 mil dólares. En contraste con los 7 u 8 mil pesos que en promedio gana un gladiador del CMLL.

Así como la luchadora, durante su proceso de recuperación de una lesión en el pulgar derecho, la peleadora mexicana Lucero Acosta, exploró otras alternativas como OnlyFans, plataforma de venta de contenido, donde igualmente obtuvo un éxito desmedido. Para tener acceso a sus contenidos exclusivos, ‘La Loba’ solicita un pago mensual de 19.99 dólares, aunque frecuentemente ofrece descuentos.

Otra atleta que se unió a esta plataforma fue la futbolista mexicana, Nikkole Teja, de 23 años de edad, quien abrió su OnlyFans para compartir contenido exclusivo mientras se abre camino con el Necaxa de la Liga MX Femenil.

Nacida en la ciudad de Washington, DC, el 9 de diciembre de 1999, debutó para el equipo de Seattle antes de ser contratada por el club mexicano Necaxa. El precio de la suscripción a su contenido es de 17.5 dólares más impuestos.





Diego Balleza durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caibe de San Salvador 2023. Fotos: Luis Garduño | ESTO

Público diverso

A nivel internacional, el caso del portero español Miguel Guerrero causó eco mundial, ya que tomó la decisión de retirarse del fútbol para incursionar en el universo de OnlyFans. El ahora exjugador semiprofesional jugó en el Vélez de Málaga, luego de comenzar su carrera en el Córdoba. Sin embargo, su caso ha causado revuelo, ya que no ha dudado en admitir que la mayoría de su contenido, es consumido por público gay.

"Si tú quieres mostrar un contenido no sexual no vas a conseguir nada porque en OnlyFans es porno. Mi gran publico es homosexual y estoy abierto a hacer cosas que les podrían gustar. De momento voy poquito a poco”, dijo en entrevista con W Radio.

El dueño de la empresa de suscriptores con contenido principalmente erótico con sede en Londres, el ucranianoestadounidense Leonid Radvinsky, recibió 338 millones de dólares en dividendos en el último año, según un informe publicado por Fenix International.





Diego Balleza durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caibe de San Salvador 2023. Fotos: Luis Garduño / ESTO

Asimismo, la red social ha experimentado un aumento de un 47 por ciento en creadores de contenido, lo que equivale a más de tres millones de personas, cifra de la que son parte estas figuras públicas del mundo del deporte. Con casi 240 millones de fans, también registró un crecimiento de un 27 por ciento con respecto al año anterior. Sin duda, un mercado tan amplio que se presta para que atletas se sumen a sus redes.