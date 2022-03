¿Donovan Carrillo puede perder su beca? Falla con patines le costaría muy caro

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, señaló que la beca que recibe Donovan Carrillo por parte del gobierno federal, depende del lugar en que termine en el ranking mundial.

La funcionaria aceptó que Donovan esperaba mejorar el mismo, sin embargo, se analizará su caso tras el incidente que tuvo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico después de que no llegaron sus patines.

“Teníamos que esperar hasta que la temporada concluyera. Donovan está avisado del criterio de beca, se le hizo acreedor al beneficio que también tuvieron los deportistas de verano de obtener la beca de 30 mil pesos hasta que no defina su posición dentro del ranking internacional y a partir de ahí se determinará”.

“Donovan lo tiene clarísimo, lo hablamos a su regreso de Juegos Olímpicos que no había forma de variarla, que la beca está condicionada a resultados y lo entendió bien, no es un tema de controversia”.

Guevara apuntó que no se trata de presupuestos porque se tiene los recursos suficientes para mantener la beca “se trata de resultados”.

“Su apuesta era mejorar su ranking en el Mundial, lamentablemente se presentan estas situaciones que lo privan de mejorar el lugar”.

“No está en función del presupuesto porque el mismo existe, lo único que se definió fue el criterio de montos y los criterios para ser acreedor del beneficio de becas y sencillamente está en función del ranking”.

“Lo que buscamos es que haya mayor compromiso, que haya mayor entrega deportiva porque la beca no es manutención, es un estímulo económico para quienes tienen buenos resultados”.

Recordó que ya no existe ningún fideicomiso para la entrega de becas “el criterio cambio y existe una mayor exigencia porque tenemos encima la vigilancia de las autoridades que están al pendiente de la aplicación de recursos”, cerró.

¿De quién fue culpa que no llegaran los patines?

Una empresa de paquetería fue la responsable de que Donovan Carrillo no tuviera sus patines para su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Sobre Hielo que se disputa en Montpellier, Francia.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Marijose Alcalá, descartó que la línea aérea fuera la responsable de que Carrillo no tuviera los patines con los que se sentía cómodo y con los que participó en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno.

"Hablé con el entrenador (Gregorio Núñez) y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo", señaló Alcalá en entrevista con W Radio.

"Esta empresa no entrega a la persona correcta los patines, eso es lo que su entrenador me informa”, agregó.

Reveló que el patinador mexicano está devastado porque no pudo participar en el evento con el que arrancaba un nuevo ciclo olímpico.

"Donovan está en un momento complicado porque no es fácil como atleta perder un evento por errores humanos ajenos a él. Es devastador porque él tenía dos metas este año: los Juegos Olímpicos que logró dar un excelente resultado y el Campeonato Mundial que empezaba su siguiente ciclo olímpico".

"Este evento era un termómetro para él para todo lo que tenía que cambiar técnicamente, todo lo que tenía que fortalecer y cómo iba a ser su plan de trabajo".

Alcalá Izguerra indicó que si bien es cierto Donovan tenía unos patines nuevos "por seguridad, por comodidad, por todo lo que implica lo técnico, Donovan ocupó en dos ocasiones estos patines pero no se sentía con confianza, por eso decidieron que no podía patinar".

