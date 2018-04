El clavadista Germán Sánchez desea representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Esto, siempre y cuando se sienta seguro de la recuperación que lleva a cabo, luego de haber sufrido una caída en el pasado Nacional realizado en León, Guanajuato.

Germán sufrió fractura de la órbita ocular izquierda, pero se ha recuperando satisfactoriamente, por lo que ahora solicita que las autoridades deportivas lo tomen en cuenta para que pueda asistir a Colombia,

“Estoy consciente de que lo primero debe ser la salud, pero los que me conocen saben que soy un guerrero y deseo representar al país en este evento importante. Hablaré con mi federación, así como de las autoridades de CONADE y al Comité Olímpico Mexicano, que no me olviden. Que si me siento con la capacidad y las cualidades para estar en Centroamericanos, me ayuden. En verdad que esta vez me encuentro mucho mejor que cuando estuve en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016”, donde también compitió lesionado del hombro.

Luego de una evaluación realizada en el área médica del Comité Olímpico Mexicano, el “Duva” comunicó

“Quiero que me hagan chequeos previo a Barranquilla, para mí el deporte es siempre de demostrar y ganar, así que espero me hagan evaluaciones y si ellos consideran que sí estoy listo, que puedo hacer un gran papel, pues que se me dé esa oportunidad”.

Los clasificados en el pasado selectivo posteriormente tendrán un control técnico en el mes de mayo.

“El médico dice que todo marcha muy bien. En esta última caída no me dolió el cuerpo, solo hubo un poco de presión más que nada. Después del golpe presentaba solo el morete, fue hasta después de la cirugía que sentí dolor, pero es algo normal. Cualquier cirugía requiere tiempo de recuperación más o menos de una a cuatro semanas. Hoy, apenas cumplo 9 días, así que voy a esperar. Aunque ya empiezo con entrenamientos ligeros”.

Dijo que hay gente que se puede quejar de los malos momentos, pero él se preocupa más por estar listo para competir.