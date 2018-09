Canelo confiesa que tiene la fórmula contra Golovkin

Las Vegas, Nevada.- Por dos días seguidos, martes y miércoles, Saúl “Canelo” Álvarez conversó con la prensa internacional reunida aquí con motivo de su megacombate sabatino contra Gennady Golovkin. Por su parte, el kazajo platicó por única ocasión con los medios de información, una media hora antes de la conferencia de prensa realizada en la tarde del miércoles en el teatro Aka del gigantesco hotel y casino MGM Grand.



El esperado cara a cara entre los dos combatientes quedó para este viernes, cuando se lleve a cabo el pesaje oficial para la contienda titulada “Juicio Final”, por la supremacía universal de la división mediana. No obstante persistir una notable animosidad, fue notorio que Gennady, aplaudió al mexicano cuando éste subió al escenario.

PELIGRO LATENTE

Sobre la posibilidad de que sea el “Triple G” el que se lleve la victoria en esta segunda cita entre ellos, Saúl sostuvo: “En el boxeo hay que estar consciente de eso. Golovkin es un peleador fuerte, con pegada respetable, y nada es imposible en esta vida. Pero realmente soy un peleador que piensa arriba del cuadrilátero, que se prepara ciento por ciento y eso reduce o minimiza las posibilidades de que pase eso”.

El ídolo jalisciense rechaza la idea de un resultado desfavorable: “En mi mente no existe eso, sólo ganar. El sábado vamos a salir con la mano en alto, el boxeo es mi vida y tengo muchas ganas de estar arriba, estoy muy contento de poder estar a unos días de volver a pelear. Espero al mejor Golovkin, para que no haya excusas”.

El pelirrojo peleador aseguró conocer las fallas cometidas en su primer encuentro con el originario de Kazajistán, que terminó en un polémico empate.

“Hicimos las cosas bien, aunque hubo errores en los que él fallaba golpes y yo no contragolpeaba; creo que ese fue un error, no contragolpearlo cuando lo tenía vulnerable y es una cosa que vamos a agregar, mayor frecuencia de golpes”.

Igualmente, Saúl señaló que no le afectarán los dimes y diretes, sobre todo con Abel Sánchez, entrenador del “GGG”, al que en más de una oportunidad ha llamado “hocicón”, por tantas diatribas en su contra.

“A toda acción, hay una reacción. Llega el momento que se cansa uno. Pueden sacarme de mis casillas acá abajo, pero cuando suba al ring voy a hacer lo que debo hacer y no me afectará en lo absoluto”, puntualizó el controvertido peleador mexicano.

LA MEJOR ESQUINA

Considera que Chepo y Eddy Reynoso “son los mejores entrenadores del mundo”.

“Soy alguien que día a día me preocupo por aprender, siempre me gusta aprender cosas nuevas. Estoy a lo que me dice Eddy en el gimnasio. Ellos también están aprendiendo siempre. Como dije, tengo 14 años de conocer a Chapo y Eddie, y prácticamente toda mi vida he estado con ellos. Más que mis entrenadores,

son mi familia”.

REPONDE A DETRACTORES

También habló sobre los que no reconocen su calidad y habilidades boxísticas.

“Los que no creen, nunca van a creer y no me preocupo por ellos, si creen o no, o me ponen en el lugar que me tienen que poner, yo sé dónde estoy y sé dónde quiero ir, es lo más importante. Lo que sí, ésta es una pelea muy importante para seguir con mi historia. Con esta pelea viene una segunda parte de mi carrera, no me preocupo por lo que diga la gente, por la negatividad que traiga la gente, si me ponen o no me ponen entre los mejores, sé donde estoy y dónde quiero llegar”