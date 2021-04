Canelo revela que negoció la liberación de un hermano secuestrado

Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló sobre el alto índice de inseguridad en México en charla con Graham Bensinger. Ahí, reveló que tuvo que negociar la liberación de un hermano secuestrado, así como sospecha que la policía local pudo haber estado involucrada y por ello pasa cada vez menos tiempo en México, debido a preocupaciones sobre falta de seguridad.

De acuerdo con Fightnews.com, en el episodio de este fin de semana de la serie ‘In Depth with Graham Bensinger’, el tetracampeón del mundo invitó a Bensinger a su rancho de Guadalajara y también le platicó sobre su familia, de su batalla contra el Covid-19 a sólo seis semanas de su última pelea (el 27 de febrero, contra Avni Yildirim), y una solicitud que hizo a sus hermanos (seis hombres y una mujer) después de las acusaciones de asesinato contra su hermano.

El episodio también presenta el primer recorrido en video de la mansión del Canelo en Guadalajara y su rancho de caballos.

El episodio completo se estrenará en todo el país este fin de semana.

Saúl Álvarez dio a conocer que en 2018 pasó tres días negociando en privado la liberación de su hermano secuestrado, solo días antes de una pelea en Nueva York.

CANELO: “Durante tres días negocié con esos imbéciles para que lo dejaran ir. Tres días… Y además tuve que pelear ese sábado, y mil entrevistas y todo y nadie supo nada de esto… Me ven ahí arriba y me dicen: ‘Vaya, es muy fácil’. Pero nada es fácil en esta vida. Todo es difícil….”

BENSINGER: ¿Tuviste que involucrar a la policía o no?

CANELO: “No, no, nunca. Porque, incluso es duro en México… Porque quizás ellos estuvieron involucrados en esa situación”.

BENSINGER: Oh. ¿Sintió que eso había sucedido, que la policía estaba involucrada, o simplemente no estaba seguro?

CANELO: “Eso creo”.

BENSINGER: Pero eso probablemente te preocupe, porque el resto de tu familia esté aquí … ¿Te gustaría mudarlos a los Estados Unidos?

CANELO: “Me gustaría [hacerlo], pero es difícil. Tienen su vida aquí en México. No puedo hacerlo”.

El actual campeón universal supermedio WBC/WBA se refirió, igualmente, a los asaltos a plena luz del día a personas que acuden a lugares pùblicos.

CANELO: “Tengo seguridad aquí, por la gente que puede ser codiciosa, los que roban en los semáforos. Hay mucha inseguridad, mucha inseguridad. Por eso ya no estoy mucho en México, porque no es seguro. Peor aún para mí y para mi familia… Y el gobierno no está preocupado por esto. Están preocupados por otras cosas”.

El ídolo jalisciense dio a conocer que tuvo Covid-19 en enero pasado, a solamente seis semanas de su pelea con Avni Yildirim.

CANELO: “Empecé primero sin sentido del olfato y del gusto. Me hice la prueba y tuve que estar 15 días en aislamiento, porque mi esposa también lo tenía. Pero no se lo dije a nadie porque realmente no sentía nada. No tenía otros síntomas, excepto lo que dije: ni sabor ni olor. Pero tuve Covid, y después de que me recuperé, hice la prueba nuevamente. Fui a San Diego y entrené sólo durante un mes.

El astro boxístico Canelo manifestó que intenta ayudar a demostrar la inocencia de su hermano, Víctor Manuel “Paletas” Álvarez, ante las denuncias de asesinato en 2012.

CANELO: “Fue muy difícil porque la figura pública soy yo, ¿no? Siempre trato de decirles a mis hermanos y hermanas, cuando me dicen, ‘Te amo mucho’. Le dije: ‘Eso es bueno. Es bueno que me quieras mucho. Pero si me amas, no hagas estupideces. Porque la persona a la que van a perseguir, la que se verá afectada, seré yo’. Entonces, fue muy difícil para mí en ese momento cuando lo acusaron … Demostramos que no era cierto, pero imagina que acusan a tu hermano de matar a alguien”.

FLOYD MAYWEATHER

Santos Saúl Álvarez Barragán reiteró que carecía de experiencia y madurez cuando, a los 23 años, perdió ante Floyd Mayweather, en septiembre de 2013; asimismo, comentó que noquearía a Floyd en una pelea hipotética, en la que volvieran a enfrentarse en sus mejores momentos.

CANELO: “(Floyd) no querría nada conmigo. Si ambos estuviéramos en nuestro mejor momento, nuestro mejor, mejor momento, él no tendría nada que ver conmigo. Nada … lo dejaría inconsciente”.

Más tarde, el Canelo desdeñó la próxima pelea de exhibición entre Logan Paul y Mayweather, pero dijo que el resultado obvio es otra victoria de Mayweather.

BENSINGER: ¿Qué opinas de su pelea contra Logan Paul?

CANELO:… “Se trata de ganar dinero, eso es todo… Realmente no es relevante para nada… Es una estupidez”.

BENSINGER: ¿Quién crees que gana?

CANELO: “Creo que incluso la pregunta es ofensiva: Mayweather, obviamente”.