Faby Apache y Lady Shani se juegan el orgullo en la Arena Ciudad de México

La hora de la verdad se aproxima para ambas contendientes de la lucha más esperada por propios y extraños en Triplemanía XXVI. Para Faby Apache como para Lady Shani, jugarse el orgullo en un escenario tan importante como la Arena Ciudad de México es arriesgar el todo por el todo, y es que, no sólo es despojarse de la cabellera o de la máscara, sino el caer frente al público que se dé cita la noche del sábado 25 de agosto en el espectacular recinto ubicado al norte de la capital del país.



De visita en la redacción de ESTO, ambas luchadoras manifestaron que están preparadas y cada una por su parte quiere ver caer a su adversaria.

“Siempre lo he dicho, para ser grande hay que enfrentar a una grande, en su momento, Faby tuvo que pasar por esto, pero hay que aventarse, creo que puedo catapultarme y ganarlo todo, hay que arriesgar, la máscara para mí es lo más sagrado, el cabello vuelve a crecer, espero que cumpla y no se ande con juegos”, expuso Lady Shani, quien cuenta con casi nueve años como luchadora profesional, de los cuales, tres en la Tres Veces Estelar.

A su vez, Faby Apache -con 20 años de experiencia sobre los encordados- expuso que el reto de Lady Shani fue muy pronto, ya que la Reina de Reinas AAA se considera “una persona de retos, acepto el reto de quien sea, así sea la más nueva o la estrella, estoy aquí para aceptar el desafío de cualquier luchadora. Si quiere el reto, aquí está Faby Apache”.

Ambas estetas fueron alumnas del maestro Gran Apache (QEPD), por lo que el estilo que ambas practican en muy parecido; sin embargo, el llaveo y contrallaveo es bien conjugado por la enmascarada, quien sabe realizar el trabajo en las cuerdas.

“Hay cosas que debo de aprender con el tiempo y eso lo tengo muy presente, no es la misma experiencia. No estoy confiada, pero tengo todas las ganas de salir y demostrar lo que he aprendido; ambas exponemos lo que más queremos y vamos a entregar todo”, manifestó Lady Shani.

No obstante, Faby respondió a las críticas de algún sector de aficionados que señalaron que vendió su cabellera, “¿Tú crees que quiero estar pelona? Ante lo deportivo es humillante, voy a defender mi cabellera como no tienes idea. Esa noche voy a ir con todo, tanto ella como yo queremos ganar y vamos a ver el resultado”, sentenció.