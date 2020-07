Kemonito analiza su retiro de la luchas en el esplendor de la fama

El mítico luchador Kemonito, anunció que tal vez le queden solamente dos años más en la lucha libre, debido a problemas por los golpes recibidos arriba de los pancracios.

En entrevista virtual, el pequeño gigante de los cuadriláteros del Consejo Mundial de la Lucha Libre, dijo que fue en 2005 cuando hizo su primera intervención al lado de gladiadores como Shocker, el Místico, además de que anteriormente era el famoso Alushe, quien acompañaba a Tinieblas.

“Es un decir porque todavía no sé qué pueda pasar, pero tengo algunos golpes fuertes y por eso estoy pensando en retirarme. Tengo mi descendencia con Microman, pero si otro de mis hijos toma la estafeta, lo haría muy bien”.

El gladiador recordó la patada que le dio Último Guerrero, que lo golpeó bastante arrojándolo fuera del ring.

“No le guardo rencor, porque así es este deporte, pero sí fue un ejemplo para estar más atento, que no me agarren dormido. También recuerdo el martinete del Vampiro, entre otros que me han dejado adolorido”.

Un monito con cara de gorila fue la idea de don Paco Alonso –qepd-, para crear a este personaje de pelaje azul y piel amarilla. Ahora, con 40 años de estar en los rines, desea dejar un gran recuerdo de su personaje.

Foto: Twitter | @lolo_aburto

“Vendo personalmente mis muñecos, mi máscaras y ahora cubrebocas con mi marca. La gente se ha entregado a mí, pero cuando me retire solamente deseo algo sencillo, una lucha donde participe y ahí decir adiós”.

Kemonito comentó que celebró su cumpleaños con muchas felicitaciones de sus seguidores, pero que no hay nada como celebrarlo arriba del ring.

“Ansío ya regresar porque la lucha es lo mío. Estoy inquieto, me hace falta salir y recibir las muestras de cariño y los aplausos de la gente, sus regalos y las fotos que me pedían. Mientras le estoy dedicando tiempo a la familia. Hay muchos memes y cosas de mí, y todo lo tomo de buena manera”.

También recordó al empresario Alfonso Alonso, a un año de su partida.

“Era un hombre excepcional. Su apoyo lo recibí desde el principio, él me apoyó y me dijo que tomara las riendas de Kemonito, así que estoy sumamente agradecido por todo lo que hizo por mí, y por la lucha en el CMLL”.





