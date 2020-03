[Video] Kemonito "extermina" al coronavirus con papel higiénico

El Kemonito, personaje emblemático de la lucha libre mexicana, se convirtió en el nuevo héroe de México tras "luchar" contra el coronavirus y derrotarlo con papel higiénico.

El pequeño luchador volvió a ser tendencia en redes sociales sociales luego de que se difundió un video similar al de los animes de los años 70, que muestra cómo "extermina" al virus.

Algunos de los elementos que también se perciben son el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien va corriendo detrás del luchador, así como el Monumento a la Revolución.

El pasado 4 de marzo, Kemonito cobró éxito después de que fans confundieron su cumpleaños, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) aclaró que es hasta julio.

Rómpele su madre kemonito 🥊😡🥊 pic.twitter.com/Wq0UH1v4bb — TibuTroll (@tibutroll) March 18, 2020

Respecto a la confusión por su cumpleaños, en una entrevista con el CMLL, Kemonito explicó que recibió muchos mensajes y no sabía qué hacer.

"Mi teléfono sonaba, en la página me llegaban muchos mensajes. Es algo que me sacó de lo normal, pero fue bonito que la gente me siga viendo y apoyando".

Además, detalló que sí habrá festejo, pues están preparando algo para junio. "Habrá muchas sorpresas que estaremos revelando próximamente".

Cabe resaltar que hasta el momento no se ha anunciado si el festejo del cumpleaños de Kemonito se cancela ante la crisis por el coronavirus, sin embargo, varios eventos de la lucha libre han quedado suspendidos.

El CMLL anunció que "Homenaje a dos leyendas", que se realizaría el 20 de marzo en la Arena México, fue aplazado hasta nuevo aviso. Explicó que los boletos que fueron adquiridos serán validados en la fecha que se reprograme el cartel.

Mientras que la Triple A suspendió "Rey de Reyes", que se llevaría a cabo el 21 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Comunicado oficial #ReyDeReyes 2020 pic.twitter.com/U7MLF1rWm9 — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) March 14, 2020 ⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Actualización oficial de cara a nuestros próximos eventos.



Las funciones del Sábado 14, Domingo 15 y Martes 17 en las Arenas Coliseo y Mexico, respectivamente quedan canceladas.



Respecto a Homenaje a Dos Leyendas, queda suspendido hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/f0z2gXKcie — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 14, 2020

