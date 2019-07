¿Habrá tiro? Pacquiao reta a Mayweather para una segunda pelea

Acusaciones mutuas en las redes sociales entre el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Floyd Mayweather, oficialmente retirado, hicieron resurgir este miércoles los rumores de un nuevo combate entre estas dos megaestrellas del boxeo.

En Twitter, Mayweather, de 42 años, reprochó primero a Pacquiao, de 40 años, utilizarlo para mantener su presencia en el deporte.

“Encuentro muy irónico que en cada ocasión que el nombre de Pacquiao es mencionado en los medios de comunicación, siempre aparezca unido mi nombre”, explicó el excampeón de los welters y de los superwelters.

“Toda la herencia y la carrera de este hombre se han construido gracias a su asociación con mi nombre”, aseguró Mayweather.

Ver esta publicación en Instagram I find it real ironic how every time Pacquiao's name is brought up in the media, my name is always attached to it. This man's entire legacy and career has been built off its association with my name and it's about time you all stop using my brand for clout chasing and clickbait and let that man's name hold weight of its own. For years, all you heard was that " Floyd is afraid of Manny Pacquiao". But what's funny is, when we finally fought, I won so easily that everyone had to eat their words! All of the so called boxing experts, critics and jealous American "fan base" either went mute and ran for cover or made every excuse in the world as to why I should give Manny Pacquiao a rematch. My take on all this bullshit is that y’all are just upset that I broke Rocky Marciano's record and hate the fact that a Black, high school dropout outsmarted you all by beating all odds and retiring undefeated while maintaining all my faculties simply by making smart choices and even smarter investments. Ultimately, I will always have the last laugh! Una publicación compartida por Floyd Mayweather (@floydmayweather) el 23 de Jul de 2019 a las 5:23 PDT

“Pacman”, elegido senador de Filipinas en mayo de 2016 y citado como un posible candidato a la sucesión del controvertido presidente Rodrigo Duterte en 2022, respondió desafiándolo para que acepte una revancha.

Su único enfrentamiento, ganado por el estadounidense a los puntos, había ofrecido un espectáculo decepcionante en mayo de 2015 en Las Vegas, pero llenó sus bolsillos de varias decenas de millones de dólares.

El sábado, Pacquiao ganó el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los welters al infligir su primera derrota al estadounidense Keith Thurman, diez años menor que él, ante la mirada de Mayweather, presente en el MGM Grand de Las Vegas.

Foto: AFP

No es la primera vez que ambos hacen crecer el interés en busca de una revancha potencialmente muy lucrativa.

“Vienes a mi combate y después utilizas mi nombre en un mensaje, ¿y soy yo el que quiere permanecer relevante? Si tu quieres de nuevo ser relevante… #MayPac2,” escribe Pacquiao, en referencia a su posible combate.

.@FloydMayweather You come to my fight and then use my name in a post but I’m the one that is trying to stay relevant? 🤔 if you want to be relevant again... #MayPac2 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 24, 2019 Excuse me Floyd, your name has not been on any of my PBC contracts. But if you would like to be on the next one, I will have one drawn up and sent to you. #CounterfeitMoney pic.twitter.com/SwFGcpT048 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 24, 2019

Sin tener en cuenta una exhibición en Japón frente a un kickboxeador, la última aparición de Mayweather en un ring se remonta a un combate ganado en agosto de 2017 contra la estrella mundial del MMA, el irlandés Conor McGregor.

El martes, el estadounidense fue nombrado “consejero especial” del equipo olímpico de China de boxeo con vistas a los Juegos de Tokio en 2020.

Pacquiao fue designado boxeador del año por Ring Magazine en 2006, 2008 y 2009, mientras que Mayweather lo fue en 1998 y 2007.