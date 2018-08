Mariana Juárez y Jackie Nava pronostican una revancha espectacular

Si la primera pelea que sostuvieron la mexicana Jackie Nava (34-4-3, 14 KOs) y la venezolana Alys Sánchez (15-4-1, 4 KOs) en mayo de 2014, resultó espectacular, levantándose la tijuanense de la lona en el primer asalto para después noquear a su rival en el séptimo capítulo, el segundo duelo que protagonizarán este sábado en la Arena Cd. de México, coincidieron que será de poder a poder desde el round inicial.



Ambas peleadores estuvieron frente a frente en conferencia de prensa de cara a este duelo que marcará el regreso de Jackie al ring tras año y medio de ausencia, recordando ese combate que vivieron, lleno de dramatismo, hasta que la mexicana logró definirlo por nocaut efectivo en el séptimo episodio, mandando en cuatro ocasiones al tapiz a la sudamericana.

“Ha sido una de las mejores peleas que he tenido en mi carrera. Fue espectacular desde el inicio y hasta que terminó. No me volverá a sorprender Alys como lo hizo en aquella pelea. Subiré bien concentrada, de lo que estoy segura es que será un gran combate, del agrado de los aficionados”, expresó la “Princesa Azteca”.

La peleadora fronteriza aseguró que el campamento que realizó en la altura del estado de México le sirvió para aclimatarse a la altura y llegar en excelentes condiciones a esta cartelera que ha levantado una gran expectación tanto a nivel nacional como internacional.

“Trabajamos muy fuerte, metimos el acelerador con nuestro equipo de trabajo. En todo momento me exigieron Miguel Reyes, Mario Mendoza y Raúl Robles en la concentración, todo ese gran trabajo que se hizo, es momento ahora de reflejarlo en el ring”, aseveró la ex doble campeona del mundo.

DISPUESTA A COBRAR DESQUITE

Aunque la peleadora sudamericana mostró respeto hacia la tijuanense, señaló que arriba del ring quedará a un lado y desde el campanazo inicial saldrá a soltar golpes con la intención de no llegar al límite de los diez rounds.

“Enfrentar a peleadoras de la talla de Jackie siempre será un honor, pero si estamos aquí es para ganar. Respeto mucho la carrera de ella, de la misma Mariana Juárez, son dos peleadoras mexicanas ejemplares, pero tengo las condiciones para lograr un triunfo como visitante”, advirtió la púgil “vinotinto”.

lista la función

Este viernes en punto del mediodía en la Arena Cd. de México se llevará a cabo la ceremonia de pesaje, donde todos los peleadores deberán cumplir con el requisito en la báscula de cara a la gala boxística de este sábado.





La “Barbie” quiere robarse el show



Respaldada en el gran momento que atraviesa, la campeona gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Mariana Juárez, subirá al ensogado con el propósito de brindarles a los aficionados la mejor pelea de la noche este sábado en la Arena Cd. de México ante la japonesa Terumi Nuki.



La “Barbie” ya sabe lo que es enfrentar a dicha rival, pues justamente la derrotó en su primera defensa del título que ostenta en la actualidad, no sin emplearse a fondo durante toda la ruta, pues la asiática resultó una retadora muy dura, tal como la espera de nuevo en el duelo de revancha.

“Venimos dispuestas a dar un buen espectáculo y que nuestra pelea sea la mejor de la noche. Tiene todos los ingredientes para serlo, las japonesas son rivales muy complicadas, nosotros nos preparamos muy bien para enfrentar este pelea de la mejor manera y salir vencedoras”, remarcó la popular peleadora mexicana.

Para la capitalina será su quinta defensa del fajín verde y oro que conquistó en abril del año pasado y no está dispuesto a cederlo.

“Ganar este campeonato nos costó muchísimo y no estamos dispuestas a perderlo. Cada defensa es un reto para demostrar el nivel que tenemos y el gran momento que estamos viviendo. Queremos mantenernos como campeonas y qué mejor hacerlo en un gran escenario como en el que estaremos este sábado”, apuntó.

En tanto, la retadora asiática amenazó a Mariana con regresar a su país con el cinto de campeona.

“El enfrentar a mexicanas en su país siempre será complicado, sé de la relevancia de esta pelea, pero estamos aquí para ganar y volver con mi gente como nueva campeona”, subrayó la nipona, quien viene de ganar por nocaut a la tailandesa Wassana Kamdee.





Aplauden llegada de Guevara a la Conade

El nombramiento oficial de Ana Gabriela Guevara como nueva titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue calificado por las boxeadoras Jackie Nava y Mariana Juárez “de acertado y como un premio al esfuerzo” por los logros que alcanzó la sonorense en su exitosa trayectoria como velocista.

Para la peleadora tijuanense este rol que asumirá la sonorense representa un gran reto, destacando que su experiencia como deportista le ayudará para entregar buenos resultados al frente de la Conade en sustitución de Alfredo Castillo.

“Ella, como deportista, sabe todo lo que sucede en el deporte mexicano. Tiene los conocimientos y la capacidad para hacer un buen papel al frente de este organismo deportivo. Es una mujer con muchas ideas, como deportista triunfó y estoy segura que también lo hará en este papel que ejercerá”, remarcó Jackie, quien añadió que a través de las redes sociales la felicitó, tras su nombramiento hace unos días.

De igual manera, la “Barbie” destacó que la medallista de plata en Atenas 2004 es un ejemplo de la mujer mexicana triunfadora, que sale adelante pese a cualquier adversidad en el camino.

“Es una mujer que ha sabido salir adelante ante cualquier tipo de obstáculos. Ha trabajado muy fuerte desde sus inicios como deportista, nadie le ha regalado nada, ella se lo ha ganado sola gracias a su esfuerzo y disciplina. Nombramientos como estos demuestran que la mujer mexicana tiene la capacidad para asumir cualquier puesto en nuestra sociedad”, subrayó la campeona gallo del WBC.