¿Es Peso Pluma? Canelo Alvarez revela quién cantará el Himno Nacional en su pelea

Uno de los rumores más fuertes de las últimas semanas fue que el cantante Peso Pluma sería el encargado de entonar el Himno Nacional en la pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder. Es así que el peleador mexicano ya dio pistas sobre esta situación.

Cuestionado sobre la presencia del cantante mexicano de corridos tumbados, el Canelo Álvarez fue tajante y expresó que no será Hassan Kabande no estará presente en el estadio Akron, al menos no para acompañarlo.

“No, no va a ser él, va a ser Beto Vega”, dijo en conferencia de prensa.

