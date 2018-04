¡Le dice que no! Canelo cancela pelea con Golovkin

Está tarde se confirmó que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no peleará ante Gennady Golovkin el 5 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas, esto en propias palabras del jalisciense que señaló se hará a un lado del combate por respeto al deporte.

La decisión de Saúl por posponer la batalla se debe a que buscará probar su inocencia ante la Comisión Atlética de Nevada en su caso de doping por Clembuterol.

Respeto a mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación. Me he hecho más de 90 exámenes y todos han salido negativos.

El anuncio lo dio en Los Ángeles en compañía de Óscar de la Hoya.

Durante muchos años me he hecho más de 90 exámenes voluntariamente ante VADA y siempre he dado negativo; respeto las reglas de Nevada, entiendo que tienen reglas aun no siendo intencional y que voy a respetar.

La contienda de desempate entre Saúl y Golovkin estaba programada para el 5 de mayo, semanas atrás la Comisión Atlética de Nevada había informado que el mexicano había fallado en dos pruebas de doping por clembuterol.

Anteriormente, Bob Bennett, Comisionado de la CAN, había solicitado una suspensión indefinida para Canelo, dicha petición se analizaría el próximo 18 de abril.

Al momento no se conoce la postura de Golovkin sobre el retiro de Álvarez.

