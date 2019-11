[Video] ¡Cuatro veces campeón mundial! Así noqueó el Canelo a Kovalev

En una pelea muy complicada, Saúl “Canelo” Álvarez demostró una vez más que es el mejor boxeador mexicano del momento.

El evento que comenzó con mucha polémica, esto debido a que se retrasó el evento estelar con la intención de que no se empalmara con las batallas de la UFC, terminó de buena manera.

Saúl salió al ring dispuesto a seguir haciendo historia, acción que logró, luego de noquear al ruso Kovalev, al final del onceavo asalto.

4 X WORLD CHAMPION 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

Álvarez conectó un uppercut, golpe que funcionó de manera perfecta, pues mareó al europeo, que bajó la guardia y con un recto certero, lo mandó a la lona inmediatamente.

Sergey no tuvo respuesta alguna y el referí decidió terminar el combate, siendo Saúl ganador por un KO Técnico.

Canelo se convirtió en Campeón Mundial de los semipesados y con ello se convierte en el cuarto mexicano en ser monarca en cuatro divisiones diferentes.