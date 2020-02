Federación Británica de Ciclismo pierde lucrativo patrocinio de HSBC

La Federación Británica de Ciclismo (British Cycling) anunció este martes el final anticipado, después de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, de un patrocinio lucrativo con el banco HSBC, que se encuentra en pleno proceso de reestructuración.

"British Cycling y HSBC van a poner fin a su colaboración al final de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año", anunció la Federación Británica en su comunicado, precisando que el banco decidió activar una cláusula de ruptura que existía en el contrato firmado en 2016 y que debía durar hasta 2024.

British Cycling and HSBC UK can today announce that their partnership will end at the conclusion of this Olympic and Paralympic year.



Según la BBC, ese contrato preveía una financiación de 10 millones de libras (12 millones de euros) por cada ciclo olímpico, es decir, 2.5 millones de libras (3 millones de euros) anualmente.

La decisión la tomó el banco británico, que acaba de anunciar la supresión de 35 mil puestos en el marco de "una modificación en sus prioridades en términos de marketing y de patrocinios", explicó HSBC.

Gran Bretaña es una de las grandes potencias actuales del ciclismo, tanto en ruta como en pista.