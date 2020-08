Fernando Platas busca la presidencia de la Federación Mexicana de Natación

Fernando Platas Álvarez oficializó su intención de contender a la presidencia de la Federación Mexicana de Natación con un proyecto que apunta a la inclusión de la familia acuática, una administración transparente y con propuestas que modernicen en todos los rubros a esta disciplina.

Conociendo las necesidades de los deportistas de alto rendimiento pero también de familias que practican la natación recreativa es que el medallista de plata en Sidney 2000 lanzó su propuesta, misma que dijo, no fue "cocinada a vapor".

"Siempre he estado vinculado al deporte. Esta es una necesidad de querer ayudar no solo a mi deporte (clavados), yo crecí en una alberca pero también hay compañeros de nado artístico, clavados de altura y más. Al final es un proyecto que busca ver a una Federación que responda a las necesidades que tenemos y de esta gran familia acuática que tiene ganas de trabajar. Es una de las disciplinas con más medallas olímpicas, han faltado más resultados y todo pasa por un tema de trabajo, esto es lo que siempre quise y hoy se da la oportunidad de ayudar", manifestó el ex deportista.

Platas Álvarez argumentó que su propuesta apunta a una transformación de fondo en una Federación donde han habido errores importantes que han afectado directamente a los atletas.

"Necesita una transformación que demanda transparencia, no sólo en la administración, también en temas de elecciones. Hoy como están los estatutos yo no podría contender, se necesita una modificación de estatutos y hay voluntad de los presidentes de asociación que podrían hacer una asamblea, cambiar estatutos y que ellos mismos tengan más opciones a votar. Al final la diferencia de mi proyecto además del tema de la transparencia, es hacer trabajos a largo plazo, que sea evaluado, tener seguimiento a través de comités técnicos y que haya autonomía".

En este tema explicó que la autonomía deberá abarcar programas de trabajo, trabajo social, toma de decisiones, así como uso y generación de recursos propios.

"No es sólo apuntar a medallas, que desde luego es un tema mayor, es también el tema social, todo debe ir de la mano, ahí tenemos una gran deuda en cuanto a lo que significa el deporte social, de cómo la natación puede ayudar contra el sedentarismo y la obesidad, yo nací y me hice en el IMSS y sé lo que todo esto significa", abundó.

Fernando manifestó también que es momento de implementar nuevos modelos de trabajo y en un deporte tan "visto", la iniciativa privada podría ser un respaldo importante, "se tiene que voltear a ver a la iniciativa privada y no depender sólo del presupuesto del gobierno. Hacer parte a las empresas que tienen compromiso con el deporte, pero mientras no haya transparencia administrativa, transparencia de lo que actualmente hace la Federación, difícilmente se va a conseguir, urge tocar este tema, porque si no se mueve en esa parte será complicado, si no somos completamente transparentes".

Con las bases de su proyecto establecidas, el medallista trabajará de la mano con los presidentes de asociaciones estatales y desde escuchará las propuestas de los deportistas, "la estructura de las asociaciones es importantísima pero no se le ha sacado provecho al trabajo que realizan. Hay que sumar a asociaciones, padres de familia, entrenadores, atletas, esto es una gran familia, lo he vivido, en una alberca se involucran todos, juntos podremos conseguir cosas importantes con proyectos y temas muy puntuales que se tienen que tocar", concluyó.

