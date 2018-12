Primera mujer gana Balón de Oro y le piden perrear en premiación

Este año la futbolista noruega Ada Hegerberg hizo historia por ser la primera mujer en recibir el balón de oro que otorga la revista France Football, en plena celebración por el galardón en París con todo el planeta fútbol a sus pies el productor musical y DJ Martin Solveig, animador de la gala, no tuvo mejor idea que hacerle una pregunta: "¿Sabes hacer twerking?

Imagine winning the first EVER women's Ballon d'Or.



Then giving an unbelievable speech about how big this is for women's football.



Then asking little girls to believe in themselves.



THEN being asked to twerk. Fuck off dude. pic.twitter.com/MkbL5KZalD — Frances Silva (@fasilva11) December 3, 2018

La pregunta causó indignación inmediata en las redes sociales. Muchos condenaron de plano al DJ, especialmente porque consideraron que la pregunta era machista.

Debido a que el twerking o perreo, es el baile que se basa en el movimiento de las caderas de la mujer y que es muy popular en el hip-hop y el reggaeton.

Solveig se enteró del escándalo y después de la ceremonia le pidió disculpas a la noruega personalmente. Además que no dudó en hacerlo a través de su cuenta en twitter, excusandose de que en su cultura eso no es ofensa.





No sabía que esto podía ser considerado una ofensa como tal. Fue una broma, probablemente mala

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018

A su vez, la deportista explicó en una rueda de prensa que el presentador "me dio la mano y me dijo que estaba muy triste por cómo habían salido las cosas en el escenario".

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk — Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018





Sabía que era una broma y no lo consideré como ningún tipo de acoso

Ballon d’Or winner @AdaStolsmo says she wasn’t upset when French DJ Martin Solveig asked her if she could twerk at the award ceremony in Paris. Apologies for my framing at the beginning pic.twitter.com/LFzEoCccRo — John Leicester (@johnleicester) December 3, 2018

La revista France Football ha otorgado el Balón de oro desde 1956, y creó este año un premio para la rama de mujeres.

Hegerberg fue la máxima goleadora del certamen con 15 anotaciones (con lo que llega a 157 en su carrera profesional a nivel de clubes). Ha sido elegida mejor futbolista del año por la BBC y mejor futbolista europea por la UEFA.