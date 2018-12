Agustín Marchesín el mejor portero de la temporada

Han pasado dos años desde que se supo que Agustín Marchesín llegaría a Coapa para defender la portería de América. Desde ese entonces transcurrieron cuatro torneos en los que el arquero se ha identificado a pleno con la institución, al grado de ser uno de los referentes del grupo encabezado por Miguel Herrera.



La consecución del título de Liga tuvo un valor agregado en lo individual para “Marche”. Y es que el pasado domingo, durante la final de vuelta, alcanzó sus primeros 100 partidos como elemento de las Águilas, cosa que agradeció durante una amena charla con ESTO, al que le abrió las puertas de su casa después de haber ganado el campeonato.

“Eso también es gracias a Miguel (Herrera) y la confianza que me da. La verdad es que estoy agradecido por la cifra, 100 partidos son muy lindos y más en semejante club. Agradecido por la oportunidad de los dirigentes que se han portado muy bien conmigo desde el primer día que llegué al club, me hacen sentir importante, bien y a gusto. En una institución así uno se quiere quedar toda la vida”, confesó sonriente.

El rol de liderazgo que el “Titán” tiene actualmente con los azulcremas es algo notable. Se ve en las arengas dentro del vestidor antes de los partidos, en su cercanía con los elementos jóvenes y las actuaciones que brinda en el terreno de juego. Al respecto, Agustín reveló que lo han hecho sentir con esa relevancia tanto Miguel Herrera como Oribe Peralta y Paúl Aguilar, que son los dos capitanes del equipo.

“La verdad que Miguel me ha hecho sentir muy importante; también Oribe y Paúl. Cada que puedo hablar, ellos me piden que lo haga o nos turnamos. Me hacen sentir bien. Somos un grupo muy unido, sin envidias, todos jalamos parejo y eso hace que se puedan lograr los objetivos que nos planteamos. Es muy difícil ser campeón y logramos hacerlo en una institución en donde se vive de manera especial”, explicó.

PORTERO PARA RATO

Su buen nivel y el valor que tiene en el vestidor han tenido como consecuencia que la directiva americanista no se lo pensara para renovar a Marchesín, cosa que para él no es tan importante como la manera en la que lo hacen sentir en el trato hacia su persona y la confianza que depositan en él.

“Más allá de la renovación, creo que pasan otras cosas y aspectos; cómo te hablan, cómo te hacen sentir. La calidad humana que hay en este club es impresionante y yo me siento muy bien, porque cuando te hacen sentir importante, ves la confianza para que sigas creciendo y mejorando; apuestan por mí y la confianza que me dieron de haberme contratado. Venir a semejante club es un sueño y lo quiero defender a muerte”, manifestó el arquero.

Admiración y respeto hacia Herrera

Una de las imágenes más recordadas de la final del Apertura 2018 será la de Agustín Marchesín fundiéndose en un efusivo abrazo con Miguel Herrera a la hora del silbatazo final. Esa escena no fue obra espontánea. Y es que durante la plática con ESTO, el arquero se refirió a lo que representa la figura del “Piojo” para él, tanto en lo profesional como lo personal.

“Le tengo una admiración muy grande (a Herrera), más allá del respeto como profesional y por ser el entrenador. Es una persona excepcional, tiene una calidad humana impresionante; enseguida te inculca lo que significa el americanismo y para nosotros es un tipazo. El grupo sabe que le devolvemos algo a alguien que nos ha dado mucho. Él nos ha dejado bastante en lo personal, porque a pesar del éxito es muy humilde”, confesó.

Así como respeta a Miguel Herrera, Marchesín también es cercano a los elementos jóvenes de las Águilas como Edson Álvarez y Diego Lainez, a quienes guía y orienta al ser uno de los referentes de la plantilla. Sobre ellos, el “Titán” destacó la mentalidad con la que cerraron la temporada y apuntó a que si este tienen que ir de Coapa, deberán hacerlo en grande.

“La verdad que terminaron el torneo muy mentalizados los dos, muy metidos. En este caso, a Diego (Lainez) y Edson (Álvarez) se les habló mucho. Cuando no son del club, por ahí no toman conciencia de lo que significa, más allá de que son grandes jugadores".

