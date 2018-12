Voy a representar a Chivas como se merece: Alexis Vega

Tras ser presentado oficialmente en Guadalajara, el delantero Alexis Vega prometió que va a representar cómo se merece a las Chivas de Guadalajara y brindarle muchos goles a los aficionados del conjunto rojiblanco.

En sus primeras declaraciones como nuevo elemento del “Rebaño Sagrado” comentó: “Estoy muy contento, muy motivado saber que Chivas puso los ojos en mí, desde que anunciaban que iba a ser jugador de Chivas me motivaba mucho más, voy a sudar la camiseta y voy a representar cómo se merece”.

Destacó el hecho que en este nuevo reto conoce al director paraguayo José Saturnino Cardozo, situación que podría hacer más fácil su adaptación con el Guadalajara.

🎥 🇦🇹 Estas son la primeras palabras de @Alexis_Vega9 como Rojiblanco, ¡no te las puedes perder! ⬇️ pic.twitter.com/V2IfPuFM5F — CHIVAS (@Chivas) 8 de diciembre de 2018

“Tengo más confianza, es un entrenador que conozco bien, él fue el que me dio la oportunidad de debutar, agradecido con Toluca que me dio la oportunidad de salir, me apoyo en esa decisión que para mí era un sueño venir a Chivas”, apuntó.

Alexis Vega subrayó especial agradecimiento a la directiva de Diablos Rojos: “Agradezco a Don Valentín (Diez), a (Francisco) Suinaga y a Jaime (León) que siempre me apoyaron, para mí es un sueño hecho realidad”.



El tercer fichaje de Chivas, de cara al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, de inmediato se comprometió en dejar todo por el club y tuvo palabras para los aficionados.

🇮🇩 @ditervilla 🔥

🇫🇷 @HiramMier21 🔥

🇦🇹 @Alexis_Vega9 🔥 pic.twitter.com/SZ8aXJmhyU — CHIVAS (@Chivas) 8 de diciembre de 2018

“Dejarles muy claro que voy a ser un jugador que voy a responder en la cancha, por algo me trajeron, obviamente muy humilde trabajar día a día para demostrar de quÉ estoy hecho y dedicarles muchos goles a la afición que es lo que se merecen”, acotó.

El conjunto de Guadalajara abrió su cartera y desembolsó por el ariete una fuerte cantidad de dinero, se habla de 8 millones de pesos los que pagó a Toluca por los servicios de Vega.



Con la llegada del capitalino, Guadalajara suma tres refuerzos Dieter Villalpando e Hiram Mier.

||Con información de Notimex||